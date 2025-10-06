الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كانافارو يدرب أوزبكستان في «مونديال 2026»

كانافارو يدرب أوزبكستان في «مونديال 2026»
6 أكتوبر 2025 18:40

 
طشقند (رويترز)

أعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان تعيين الإيطالي فابيو كانافارو مدرباً للمنتخب الأول في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى العام المقبل.
وفاز كانافارو بكأس العالم مع إيطاليا لاعباً، إذ كان قائداً للمنتخب الفائز باللقب في 2006.
وتولى تدريب دينامو زغرب لفترة لم تتجاوز أربعة أشهر، وانتهت في أبريل في آخر منصب يتولاه.
وقال الاتحاد في بيان «وقع الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم عقداً مع فابيو كانافارو، أحد أفضل المدافعين في جيله».
وسبق للمدرب البالغ عمره 52 عاماً تدريب أندية في الصين والسعودية، بالإضافة إلى إيطاليا، كما تولى لفترة قصيرة تدريب منتخب الصين مؤقتاً عام 2019.
ويتولى مسؤولية أوزبكستان خلفاً لتيمور كابادزه الذي قاد المنتخب لضمان مقعدها في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها في يونيو الماضي.

