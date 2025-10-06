الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سرقة جواز سفر الهداف التاريخي لمنتخب هولندا!

سرقة جواز سفر الهداف التاريخي لمنتخب هولندا!
6 أكتوبر 2025 18:53

 
أمستردام (رويترز)

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم: إن ممفيس ديباي الهداف التاريخي للمنتخب سيتأخر في الانضمام إلى المعسكر التدريبي، استعداداً لمباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما قال إن جواز سفره سُرق في البرازيل، حيث يلعب في صفوف نادي كورينثيانز.
وحطم ديباي (31 عاماً) الرقم القياسي المسجل باسم روبن فان بيرسي، عندما أحرز هدفين في فوز هولندا 3-2 على مضيفتها ليتوانيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة في التصفيات، ليرفع رصيده إلى 52 هدفاً مع منتخب بلاده.
لكنه قد يغيب عن مواجهة مالطا يوم الخميس المقبل، عندما من المتوقع أن يحكم منتخب هولندا قبضته على صدارة المجموعة.
وقال الاتحاد في بيان: «سينضم ممفيس ديباي إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي في وقت لاحق، أبلغنا اللاعب بسرقة جواز سفره، مما منعه من اللحاق برحلته المقررة من البرازيل، ويبذل قصارى جهده للسفر إلى هولندا في أقرب وقت ممكن، لذا من المتوقع أن ينضم إلى صفوف المنتخب قريباً».
وأضاف المدرب الهولندي رونالد كومان: «هذا أمر مؤسف، بالنسبة لممفيس أولاً، وكذلك بالنسبة لنا، من الطبيعي أن نرغب في بدء الاستعدادات الدولية بتشكيلة كاملة، وفي الوقت نفسه، هناك ظروف خارجة عن إرادتنا، نأمل أن يتمكن من السفر للانضمام إلى المعسكر التدريبي في أقرب وقت ممكن».
وسيحل المنتخب الهولندي ضيفاً على فنلندا يوم الأحد المقبل. بعدما جمع عشر نقاط من أربع مباريات، متقدماً بفارق الأهداف على بولندا، التي لعبت خمس مباريات.

تصفيات كأس العالم
هولندا
البرازيل
رونالد كومان
ممفيس ديباي
