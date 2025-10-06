أميري يُتوج بذهبية العرب في سباق فردي ضد الساعة للدراجات



السليمانية (وام)



تُوج يوسف عبدالله أميري، دراج المنتخب، بطلاً للعرب، بعد فوزه بالميدالية الذهبية، في سباق الفردي ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 20 كيلومتراً، ضمن البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في السليمانية بالعراق.

وقطع أميري مسافة السباق في زمن 24:25:30 دقيقة، ليحتل المركز الأول، فيما حلّ زميله عبدالله إبراهيم الهاشمي في المركز الثالث محرزاً الميدالية البرونزية بزمن 26:09:25 دقيقة، بعد منافسة قوية امتدت حتى الأمتار الأخيرة، فيما جاءت الميدالية الفضية من نصيب العراقي مرتضى حيدر بزمن 25:49:64 دقيقة.

وقدم أميري أداءً متميزاً تمكن من خلاله من التفوق على نخبة من الدراجين العرب بزمن متميز منحه صدارة الترتيب، ليعزز حضور الدراجة الإماراتية في البطولة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد من فوز منتخب الإمارات للشباب بذهبية سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 57 كيلومتراً، ليواصل دراجو الإمارات تألقهم في البطولة التي تستمر إلى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة 9 منتخبات هي الإمارات، والعراق، والبحرين، وقطر، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، وليبيا.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة مع انطلاق المنافسات، فيما أكد اتحاد الدراجات أن هذه النتائج تعكس نجاح خطط التطوير ودعم المواهب الشابة، وتبرز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدراجة الإماراتية على المستويين العربي والدولي.