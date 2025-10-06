الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مدرب فرنسا ينتظر تقرير إصابة مبابي

6 أكتوبر 2025 21:00

 
باريس (أ ب)

أكد ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أنه ينتظر رأي الجهاز الطبي حول إصابة نجم الفريق وقائده كيليان مبابي في الكاحل، وذلك قبل مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم.
وخرج مبابي في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها فريقه ريال مدريد على فياريال 3-1، وذلك بعد لحظات من تسجيله الهدف الثالث لفريقه، حيث جلس وهو يمسك بكاحله الأيمن، ثم غادر الملعب ببطء بدون مساعدة.
وأضاف ديشامب في مؤتمر صحفي: «ليس لدي معلومات أخرى في الوقت الحالي، سنتحدث في حال حدوث أي جديد، بغض النظر عن اللاعب والنادي الذي ينتمي إليه». وتابع: «لقد تحدثت معه لديه مشكلة صغيرة لكنها ليست خطيرة وإلا لم يكن ليأتي اليوم، سيستغرق وقتاً مع الجهاز الطبي لنرى كيف تسير الأمور».
وتستضيف فرنسا منتخب أذربيجان، يوم الجمعة المقبل، في ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس ثم سيسافر إلى ريكيافيك عاصمة آيسلندا لمواجهة منتخبها يوم الاثنين، ويتصدر الفريق المجموعة الرابعة بالتصفيات بعد فوزه بأول مباراتين.

 

تصفيات كأس العالم
فرنسا
ديديه ديشامب
كيليان مبابي
ريال مدريد
