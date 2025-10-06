الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

8 فرق في «كأس الإمارات» لكرة القدم المصغرة

6 أكتوبر 2025 21:04

 
دبي (وام)

أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اعتماد مشاركة 8 فرق في كأس الإمارات المؤهلة إلى بطولة آسيا للأندية في إندونيسيا.
وقالت اللجنة في بيان، إن البطولة تقام بنظام الدوري من مجموعة واحدة، من 9 إلى 20 أكتوبر الجاري، بدبي، ويخوض كل فريق 5 مباريات، ويتم تحديد المراكز حسب النقاط، لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية.
وأوضحت أن قائمة الفرق المشاركة تتألف من جامعة خليفة، وأدنوك، واليرموك، و«بيرنجريف يونايتد»، وبلدية دبي، و«أي إم سبورتس»، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإدارة أمن المواصلات بدبي.
وأشارت إلى انطلاق المباريات الخميس المقبل، وتقام المواجهة الأولى بين فريقي بلدية دبي وأدنوك، بينما تجمع الثانية بين فريقي إدارة أمن المواصلات واليرموك، وتشهد المباراة الثالثة لقاء فريق جامعة خليفة و«بيرنجريف يونايتد»، وتختتم الجولة الأولى بين فريقي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، و«أي إم سبورتس».
وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة، تحديد مباريات البطولة عن طريق تقنية «الذكاء الاصطناعي»، بهدف تحقيق انطلاقة قوية للمنافسة، وصولاً إلى المتأهلين الأول والثاني لبطولة آسيا للأندية في إندونيسيا، من 17 إلى 23 نوفمبر المقبل.

الإمارات
كأس الإمارات
بطولة آسيا
إندونيسيا
