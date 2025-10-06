الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماتيوس: بايرن ميونيخ الأفضل في أوروبا

ماتيوس: بايرن ميونيخ الأفضل في أوروبا
6 أكتوبر 2025 21:19

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإصابة تهدد مشاركة مبابي مع «الديوك»
«دبي للسلة» يستعد لاستضافة برشلونة بالفوز في «الأدرياتيكي»


قال لوثر ماتيوس، قائد بايرن ميونيخ السابق والفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا إن بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في أوروبا حالياً، مضيفاً أن فنسنت كومباني مدرب الفريق يلعب دوراً بارزاً في سلسلة النتائج القوية.
فاز البايرن بمبارياته العشر الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات، ليحقق رقماً قياسياً في انطلاقة الموسم.
قال ماتيوس في مقاله على قناة سكاي تي في «أرى أن بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في أوروبا حالياً».
أوضح «لا أقول ذلك بسبب النتائج، بل لأن الفريق يبدو ممتعاً في الملعب، وهناك تسلسل هرمي واضح، وهو ما تفتقر إليه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى».
وأشار ماتيوس إلى الجدل المثار في ريال مدريد حول فينسيوس جونيور وجود بيلينجهام، وإلى معاناة برشلونة مالياً، بينما يتعرض ليفربول للحسد في ظل إنفاقه الضخم على الانتقالات الصيفية.
وقال إن بايرن عانى من مشاكل مماثلة في الماضي، عندما طالب بعض اللاعبين بتعديل راوتبهم والمساواة مع نجوم بمرتبات ضخمة، لكن الرئيس الفخري للنادي وضع قواعد واضحة بشأن هياكل الرواتب، وكان ذلك خطوة جيدة ومهمة للغاية.
وتابع النجم الألماني «الجميع يتقبل دوره ويبذل قصارى جهده، ولا يشعر أحد أنه أهم من النادي أو الفريق».
وأتم ماتيوس «لجوء كومباني لتدوير التشكيل الأساسي هذا الموسم ساعده كثيرا، وتعلم مما حدث للفريق في الموسم الماضي، حيث اهتزت النتائج لغياب اللاعبين البارزين في مراحل حاسمة بسبب الإصابة نتيجة ضغط المباريات».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
لوثار ماتيوس
كومباني
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
برشلونة
جود بيلينجهام
آخر الأخبار
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©