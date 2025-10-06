ماتيوس: بايرن ميونيخ الأفضل في أوروبا



ميونيخ (د ب أ)



قال لوثر ماتيوس، قائد بايرن ميونيخ السابق والفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا إن بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في أوروبا حالياً، مضيفاً أن فنسنت كومباني مدرب الفريق يلعب دوراً بارزاً في سلسلة النتائج القوية.

فاز البايرن بمبارياته العشر الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات، ليحقق رقماً قياسياً في انطلاقة الموسم.

قال ماتيوس في مقاله على قناة سكاي تي في «أرى أن بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في أوروبا حالياً».

أوضح «لا أقول ذلك بسبب النتائج، بل لأن الفريق يبدو ممتعاً في الملعب، وهناك تسلسل هرمي واضح، وهو ما تفتقر إليه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى».

وأشار ماتيوس إلى الجدل المثار في ريال مدريد حول فينسيوس جونيور وجود بيلينجهام، وإلى معاناة برشلونة مالياً، بينما يتعرض ليفربول للحسد في ظل إنفاقه الضخم على الانتقالات الصيفية.

وقال إن بايرن عانى من مشاكل مماثلة في الماضي، عندما طالب بعض اللاعبين بتعديل راوتبهم والمساواة مع نجوم بمرتبات ضخمة، لكن الرئيس الفخري للنادي وضع قواعد واضحة بشأن هياكل الرواتب، وكان ذلك خطوة جيدة ومهمة للغاية.

وتابع النجم الألماني «الجميع يتقبل دوره ويبذل قصارى جهده، ولا يشعر أحد أنه أهم من النادي أو الفريق».

وأتم ماتيوس «لجوء كومباني لتدوير التشكيل الأساسي هذا الموسم ساعده كثيرا، وتعلم مما حدث للفريق في الموسم الماضي، حيث اهتزت النتائج لغياب اللاعبين البارزين في مراحل حاسمة بسبب الإصابة نتيجة ضغط المباريات».