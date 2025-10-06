الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توفان بديل باركولا في منتخب فرنسا

توفان بديل باركولا في منتخب فرنسا
6 أكتوبر 2025 22:24

باريس (أ ب)

استدعى المنتخب الفرنسي اللاعب المخضرم فلوريان توفان، ليحل محل المصاب برادلي باركولا، استعداداً للمباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم.
وأعلن الاتحاد الفرنسي أن باركولا خرج من معسكر المنتخب الفرنسي، بعد إصابة في أوتار الركبة اليمنى، مرجعاً قراره إلى استشارة طبيب الفريق فرانك لي جال، ويعد باركولا واحداً من عدة لاعبين بصفوف باريس سان جيرمان الذين تعرضوا لإصابة هذا الموسم.
وقدم توفان «32 عاماً» بداية رائعة للموسم الجديد مع ناديه الجديد لنس، وكان قد تواجد من قبل في قائمة المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 وشهد العام التالي مشاركته في آخر عشر مباريات مع المنتخب الفرنسي.
ويستضيف منتخب فرنسا، متصدر المجموعة الرابعة، نظيره أذربيجان يوم الجمعة في ملعب «حديقة الأمراء» في باريس، قبل أن يسافر لمواجهة آيسلندا في ريكيافيك يوم الاثنين.
وينتظر ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ما سيقوله الجهاز الطبي للفريق بشأن إصابة نجمه كيليان مبابي في الكاحل الأيمن، وذلك بعدما خرج من مباراة فريقه ريال مدريد بالدوري الإسباني.

فرنسا
منتخب فرنسا
تصفيات كأس العالم
ديديه ديشامب
باريس
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
ريال مدريد
أذربيجان
آيسلندا
