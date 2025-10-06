انتخابات اتحاد اليد «الأحد»

دبي (الاتحاد)

حددت لجنة الانتخابات لاتحاد كرة اليد، يوم الأحد المقبل، موعداً لعقد الجمعية العمومية الانتخابية لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2025-2028، وذلك في الساعة الحادية عشرة بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بدبي، ووجهت اللجنة الدعوة إلى 16 نادياً، الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية لحضور الاجتماع.

وترشّح سعود صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، لمنصب الرئيس من نادي شباب الأهلي، وهو الوحيد على مقعد الرئيس، وستتم تزكيته رسمياً في الاجتماع، فيما ترشّح للعضوية 8 شخصيات لاختيار 5 أعضاء منهم، وهم: محمد السويدي «الجزيرة»، عبدالسلام بلال «الوصل»، عمر الزبير «النصر»، إبراهيم الحمادي «مليحة»، رحمة غالب «الشارقة»، عدنان المطروشي «كلباء»، محمد الحمادي «الوحدة»، ياسر النقبي «خورفكان».