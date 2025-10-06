الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انتخابات اتحاد اليد «الأحد»

انتخابات اتحاد اليد «الأحد»
7 أكتوبر 2025 01:32

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشارقة يهزم كاليفورنيا إيجلز في «مونديال اليد»
الشارقة يلتقي كاليفورنيا ايجلز في افتتاح مشواره بمونديال اليد

حددت لجنة الانتخابات لاتحاد كرة اليد، يوم الأحد المقبل، موعداً لعقد الجمعية العمومية الانتخابية لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2025-2028، وذلك في الساعة الحادية عشرة بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بدبي، ووجهت اللجنة الدعوة إلى 16 نادياً، الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية لحضور الاجتماع.
وترشّح سعود صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، لمنصب الرئيس من نادي شباب الأهلي، وهو الوحيد على مقعد الرئيس، وستتم تزكيته رسمياً في الاجتماع، فيما ترشّح للعضوية 8 شخصيات لاختيار 5 أعضاء منهم، وهم: محمد السويدي «الجزيرة»، عبدالسلام بلال «الوصل»، عمر الزبير «النصر»، إبراهيم الحمادي «مليحة»، رحمة غالب «الشارقة»، عدنان المطروشي «كلباء»، محمد الحمادي «الوحدة»، ياسر النقبي «خورفكان».

اتحاد اليد
اتحاد كرة اليد
كرة اليد
آخر الأخبار
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
علوم الدار
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
اليوم 14:46
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©