حرب بيانات بين سان جيرمان ومنتخب فرنسا حول إصابة باركولا!



باريس (أ ف ب)



أعلن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن معلومات المنتخب الفرنسي بشأن «الإصابة المزمنة» لمهاجمه برادلي باركولا «لا تتوافق إطلاقاً مع المعلومات» الصادرة عنه، مثيراً جدلاً واسعاً حول التنسيق الطبي-الرياضي بين فريق العاصمة والمنتخب الوطني.

وأوضح النادي: «المعلومات المنشورة في هذا البيان لا تتوافق إطلاقاً مع المعلومات الطبية التي قدمتها الفرق الطبية لباريس سان جيرمان».

وأضاف النادي أنه في اليوم السابق للمعسكر الإعدادي للمنتخب «أرسل باريس سان جيرمان إلى المنتخب الفرنسي تقريراً طبياً عن برادلي باركولا لا يُشير بأي حال من الأحوال إلى وجود إصابة مزمنة بعد مباراة أتالانتا» الإيطالي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 17 سبتمبر.

وأكد باريس سان جيرمان في بيانه أيضاً على «ضرورة احترام السرية الطبية لمصلحة جميع الأطراف».

وأعلن المنتخب الفرنسي انسحاب باركولا من تشكيلة المباراتين المقبلتين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ضد أذربيجان وآيسلندا، واستبداله بمهاجم لنس فلوريان توفان.

وقال الاتحاد الفرنسي: «بعد استشارة طبيب المنتخب الفرنسي، فرانك لو جال، تبين أن باركولا يعاني من إصابة مزمنة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى منذ مباراة النادي الباريسي في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا برجامو والتي انتهت بفوز سان جيرمان 4-0».

ووفقًا للمقربين منه، ينزعج باركولا من مشكلة عضلية في فخذه اضطرته إلى الغياب عن «الكلاسيكو» ضد أولمبيك مرسيليا (0-1) في 22 سبتمبر الماضي على ملعب فيلودروم.

وشارك باركولا في المباريات التالية، ولعب أساسياً ولمدة ساعة ضد ليل الأحد في الدوري (1-1)، دون أي انزعاج واضح.

ويأتي هذا التبادل للتصريحات بعد اجتماع متوتر في سبتمبر مع باريس سان جيرمان الذي انتقد الجهاز الفني الفرنسي بعد إصابة مهاجميه عثمان ديمبلي وديزيريه دويه.

وانسحب لاعب وسط باريس سان جيرمان سيني مايولو الذي شارك أساسياً أيضاً في مباراة ليل، من صفوف المنتخب الفرنسي تحت 21 عاماً بسبب إصابة في فخذه الأيسر وفقاً لبيان الاتحاد الفرنسي.