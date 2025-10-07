بعد عام كامل.. برشلونة يكرر «كابوس الرباعية» في الليجا

معتز الشامي (أبوظبي)

تعرض العملاق الإسباني برشلونة لانتكاسة كبيرة في موسم 2025/26 بالدوري الإسباني، بعد هزيمته 4-1 أمام إشبيلية، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الثامنة، وأنهت هذه الخسارة الثقيلة مسيرة برشلونة الخالية من الهزائم، وتنازل عن صدارة الترتيب لصالح ريال مدريد، الذي بات في رصيد 19 نقطة.

وبهزيمته في ملعب بيزخوان، أنهى برشلونة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، حيث لم يخسر الفريق الكتالوني منذ الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي، عندما حل بطلاً لليجا.

وبعد 8 مباريات، تصدر برشلونة الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 21 نقطة، مسجلاً 25 هدفاً ومستقبلاً 9 أهداف، أما هذا الموسم، فيحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 19 نقطة، حيث سجل 22 هدفاً واستقبل 9 أهداف.

وكانت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان، آخر مرة استقبل فيها برشلونة 4 أهداف في مايو 2025، لتأتي مباراة إشبيلية وتلك الخسارة الفادحة لتنهي سلسلة دفاعية قوية.

وانتهى ذلك اللقاء التاريخي على ملعب جوزيبي مياتزا بنتيجة 4-3 لصالح إنتر، حيث فشل برشلونة في الوصول للنهائي، الذي فاز به باريس سان جيرمان لأول مرة في تاريخه.

وفي الدوري الإسباني، كانت آخر هزيمة كبيرة مُني بها البلوجرانا قبل نحو عام تقريباً، حيث كانت في نفس الجولة الثامنة، في 28 سبتمبر الماضي، أمام أوساسونا بنتيجة 4-2، لكن الشيء الإيجابي أن الفريق الكتالوني رد بقوة ضد ألافيس في الجولة التالية، محققاً فوزاً بثلاثية دون رد.

وكانت الأهداف الأربعة التي استقبلها برشلونة ضد أوساسونا وإشبيلية، هي أعلى حصيلة منذ تولي هانسي فليك المسؤولية في الليجا، كما استقبل الفريق الكتالوني 3 أهداف في الدوري الإسباني ضد؛ فياريال وريال مدريد وسيلتا فيجو.

وتأتي هذه الهزيمة في لحظة حاسمة من الموسم، قبيل استئناف دوري أبطال أوروبا، ومع اقتراب الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ويلعب برشلونة مباراته القادمة يوم السبت 18 أكتوبر، ضد جيرونا، في الدوري الإسباني، على الملعب الأولمبي، ويتعين على فريق هانسي فليك الرد سريعاً، إذا أراد الحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب، حيث يتوقع أن يكون أحد أكثر مواسم الدوري الإسباني تنافسية في السنوات الأخيرة.