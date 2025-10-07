الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الاعتزال يتصدر.. ليبرون جيمس يستعد لقرار مصيري اليوم!

7 أكتوبر 2025 08:32

لوس أنجلوس(أ ف ب)

أعلن "الملك" ليبرون جيمس، البالغ من العمر 40 عاماً والمتوقع خوضه موسمه الثالث والعشرين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، اعتباراً من نهاية أكتوبر الحالي، أنه سيكشف عن "قرار" الثلاثاء، دون تحديد ما إذا كان يتعلق بنهاية مسيرته.
ونشر نجم لوس أنجلوس ليكرز في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، جزءا من مقابلةً ستُبثّ الثلاثاء الساعة 16:00 (بتوقيت جرينيتش) بعنوان "قرار القرارات".
وتُشبه رسالته "القرار" التفسير الشهير لرحيله عام 2010 من كليفلاند كافالييرز إلى ميامي هيت، حيث فاز باثنين من ألقابه الأربعة في الدوري.
وأثار جيمس الذي سيبلغ الحادية والأربعين في ديسمبر المقبل، شائعات حول إعلان اعتزاله في نهاية موسمه الثالث والعشرين، والذي يبدأ في 21 أكتوبر الحالي.
وكان "الملك" صرح خلال اليوم الإعلامي لفريق ليكرز في 29 سبتمبر الماضي: "أنا سعيد لأنني سأتمكن من ممارسة هذه اللعبة التي أعشقها لموسم آخر".
وأضاف "مهما كانت النتيجة، فأنا ملتزم جدا لأنني لا أعرف متى ستنتهي، حتى لو كانت النهاية تقترب".

