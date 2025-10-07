القيمة السوقية للريال.. أكبر الرابحين وأكثر الخاسرين بالموسم الحالي

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق تشابي ألونسو بداية مشجعة هذا الموسم مع ريال مدريد، رغم هزيمته الساحقة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، وافتتح ألونسو الموسم بشكل رائع، محققاً 6 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني قبل الهزيمة القاسية بنتيجة 5-2 في ديربي مدريد. وبدأ كيليان مبابي الموسم بقوة بتسجيله 14 هدفاً في جميع المسابقات.

ولكن من هم اللاعبون الذين شهدوا أكبر زيادة وأكثر التخفيضات في قيمتهم السوقية في تحديث الدوري الإسباني، بحسب "ترانسفير ماركت"؟

وصدر تحديث القيمة السوقية للدوري الإسباني مع بقاء ريال مدريد الفريق الأكثر قيمة في العالم، حيث حصل فرانكو ماستانتونو على أكبر ترقية بين لاعبي الدوري الإسباني، حيث ارتفعت قيمته بمقدار 20 مليون يورو لتصل إلى 50 مليون يورو.

وانضم الأرجنتيني إلى العملاق الإسباني في الصيف قادماً من ريفر بليت، وكان له تأثير إيجابي بتسجيله هدفه الأول في الدوري الإسباني ضد ليفانتي.

وحصل كل من أردا جولر وألفارو كاريراس على ترقية بقيمة 10 ملايين يورو، ليصبح جولر اللاعب التركي الأكثر قيمة في التاريخ بواقع 70 مليون يورو. وشهد دين هويسن وفران جارسيا أيضاً زيادة في قيمتهما السوقية.

لم تكن كل الأخبار سارة للاعبي ريال مدريد، حيث انحفض تصنيف العديد من اللاعبين البارزين، وشهد فينيسيوس جونيور أكبر تخفيض في التصنيف، حيث انخفضت قيمته السوقية إلى 170 مليون يورو، بعدما بلغت القيمة السوقية القياسية للاعب البرازيلي 200 مليون يورو.

كما تراجع تصنيف البرازيلي الآخر رودريجو، بمقدار 10 ملايين يورو، بسبب فقدانه مكانته مع ألونسو. كما تم تخفيض تصنيف لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا والمدافع الإسباني راؤول أسينسيو بمقدار 10 ملايين يورو.

أكبر ترقيات لاعبي ريال مدريد

1- ماستانتونو: +20 مليون يورو

2- جولر: +15 مليون يورو

3- كاريراس: +15 مليون يورو

4-هويسن: +10 ملايين يورو

5- جارسيا: +7 ملايين يورو

أكثر المتراجعين من لاعبي ريال مدريد

1- فينيسيوس جونيور: -20 مليون يورو

2- أسينسيو: -10 ملايين يورو

3- كامافينجا: -10 ملايين يورو

4-رودريجو: -10 ملايين يورو

5-روديجر: -5 ملايين يورو