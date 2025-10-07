الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحذاء الذهبي يجدد صراع العمالقة!

الحذاء الذهبي يجدد صراع العمالقة!
7 أكتوبر 2025 08:56

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإصابة تهدد مشاركة مبابي مع «الديوك»
القيمة السوقية للريال.. أكبر الرابحين وأكثر الخاسرين بالموسم الحالي

بدأ سباق الحذاء الذهبي لموسم 2025/2026 بشكل مبكر للغاية، حيث يقدم كيليان مبابي وهاري كين وإيرلينج هالاند بداية تاريخية للموسم، مهيمنين على أوروبا بأرقام مذهلة، مؤكدين بذلك مكانتهم كأفضل 3 مهاجمين في العالم حالياً.
ويتمتع كل واحد منهم بسلسلة من الأهداف المتواصلة، حيث يسجلون الأهداف في كل مباراة تقريباً، في صراع محموم لاعتلاء عرش هدافي كرة القدم الأوروبية.
ويستمتع كيليان مبابي ببداية مثالية مع ريال مدريد، مثبتاً أنه كان الحلقة المفقودة في هجوم النادي، حيث سجل الفرنسي 14 هدفاً في 10 مباريات، ولم يفشل في التسجيل سوى في مباراة واحدة.
وجاء آخر هدف له في الفوز على فياريال في الدوري الإسباني، لكن تألقه الحقيقي كان في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثلاثية في مرمى كايرات ألماتي، موسعاً سلسلة أهدافه إلى 7 مباريات متتالية.
وفي ألمانيا، يعيش هاري كين فترة شباب ثانية مع بايرن ميونيخ، حيث سجل المهاجم الإنجليزي 18 هدفاً في 10 مباريات، ولم يفشل في التسجيل سوى في مباراة واحدة.
وسجل مؤخراً في فوز فريقه على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، ثم أتبعه بهدفين ضد بافوس في الدوري الأوروبي. بتسجيله في 6 مباريات متتالية، يرسخ كين مكانته كأفضل مهاجم تقليدي في عالم كرة القدم.
وفي مانشستر سيتي، لا يزال إيرلينج هالاند هو الهداف الأبرز، حيث أحرز النرويجي 12 هدفاً في 9 مباريات، مسجلاً في جميعها باستثناء مباراة واحدة.
سجل النرويجي هدف الفوز ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف هدفين ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا، مواصلاً تألقه اللافت.
ويواصل هالاند التسجيل في 9 مباريات متتالية، بما في ذلك مبارياته مع النرويج، حيث تعد أطول سلسلة تهديف في مسيرته الاحترافية محرزا خلالها 16 هدفاً.
ويبدو أن سباق الحذاء الذهبي لموسم 2025/2026 سيكون من أكثر السباقات إثارة في السنوات الأخيرة، حيث يبدو هالاند ومبابي وكين في أوج عطائهم، فمن سيحسم الجائزة المرموقة في نهاية الموسم؟.

مبابي
إيرلينج هالاند
هاري كين
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©