الحذاء الذهبي يجدد صراع العمالقة!

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأ سباق الحذاء الذهبي لموسم 2025/2026 بشكل مبكر للغاية، حيث يقدم كيليان مبابي وهاري كين وإيرلينج هالاند بداية تاريخية للموسم، مهيمنين على أوروبا بأرقام مذهلة، مؤكدين بذلك مكانتهم كأفضل 3 مهاجمين في العالم حالياً.

ويتمتع كل واحد منهم بسلسلة من الأهداف المتواصلة، حيث يسجلون الأهداف في كل مباراة تقريباً، في صراع محموم لاعتلاء عرش هدافي كرة القدم الأوروبية.

ويستمتع كيليان مبابي ببداية مثالية مع ريال مدريد، مثبتاً أنه كان الحلقة المفقودة في هجوم النادي، حيث سجل الفرنسي 14 هدفاً في 10 مباريات، ولم يفشل في التسجيل سوى في مباراة واحدة.

وجاء آخر هدف له في الفوز على فياريال في الدوري الإسباني، لكن تألقه الحقيقي كان في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثلاثية في مرمى كايرات ألماتي، موسعاً سلسلة أهدافه إلى 7 مباريات متتالية.

وفي ألمانيا، يعيش هاري كين فترة شباب ثانية مع بايرن ميونيخ، حيث سجل المهاجم الإنجليزي 18 هدفاً في 10 مباريات، ولم يفشل في التسجيل سوى في مباراة واحدة.

وسجل مؤخراً في فوز فريقه على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، ثم أتبعه بهدفين ضد بافوس في الدوري الأوروبي. بتسجيله في 6 مباريات متتالية، يرسخ كين مكانته كأفضل مهاجم تقليدي في عالم كرة القدم.

وفي مانشستر سيتي، لا يزال إيرلينج هالاند هو الهداف الأبرز، حيث أحرز النرويجي 12 هدفاً في 9 مباريات، مسجلاً في جميعها باستثناء مباراة واحدة.

سجل النرويجي هدف الفوز ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف هدفين ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا، مواصلاً تألقه اللافت.

ويواصل هالاند التسجيل في 9 مباريات متتالية، بما في ذلك مبارياته مع النرويج، حيث تعد أطول سلسلة تهديف في مسيرته الاحترافية محرزا خلالها 16 هدفاً.

ويبدو أن سباق الحذاء الذهبي لموسم 2025/2026 سيكون من أكثر السباقات إثارة في السنوات الأخيرة، حيث يبدو هالاند ومبابي وكين في أوج عطائهم، فمن سيحسم الجائزة المرموقة في نهاية الموسم؟.