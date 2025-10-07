«ديستانت ستورم» يستهدف سباق دارلي ديوهرست

عصام السيد (أبوظبي)

يتصدر نجم جودلفين المهر «ديستانت ستوم» ترشيحات سباق دارلي ديوهرست ستيكس للفئة الأولى، لمسافة 1400 متر في نيوماركت، والمقرر يوم السبت المقبل، وسيُراقب مدرب جودلفين شارلي أبلبي حالة الطقس، حيث ستُحدد الظروف ما إذا كان المهر البالغ من العمر سنتين، سيحظى بمواجهة قوية مع المهر غير المهزوم «زافاتيري».

ويُعد «ديستانت ستوم» ابن «نايت أوف ثندر»، واحداً من 14 حصاناً في عمر السنتين متبقياً في سباق مضمار رولي مايل الأخير من الفئة الأولى لهذا الموسم، وقد أثار إعجاب الجميع بفوزه بسباق تاترسالز ستيكس على المضمار والمسافة الشهر الماضي.

وقد يُطلق أبلبي، الفائز بسباق دارلي ديوهرست ثلاث مرات في السنوات الست الماضية، بما في ذلك العام الماضي «مع شادو أوف لايت»، العنان الآن لفرصة مثيرة في المجموعة الأولى، بعد أن أبدى رضاه التام عن حاله «ديستانت ستورم» الصحية منذ فوزه الأخير على المضمار.

وقال: «سيعتمد الأمر برمته على حالته الصحية، لكنه في حالة جيدة، وسيستهدف اللقب بعد أن خرج من سباقه الأخير بسلام، وأنا سعيد جداً بذلك، وسنراقبه حتى اقتراب موعد السباق».

ويبدو أن «باسيفيك أفينيوو«سابا ديزرت» هما الآخران لجودلفين، مع «ديستانت ستورم» على رأس قائمة الترشيحات على سباق السبعة فيرلونج (1400 متر)، إلى جانب «زافاتيري»، بطل سباق ناشيونال ستيكس، لإيف جونسون هوتون.

ويُعدّ أيدان أوبراين مُجدداً منافساً قوياً لنجوم السباق، وسيدفع بالمهر«جستاد» صاحب المركز الثاني في سباق ناشونال ستيكس في كوراه، و«إيطاليا» من بين ستة احتمالات لباليدويل، إلى جانب كل من «هوك ماونتن»، و«فريسكو بالدي»، و«دورست»، و«بروكسل».

ومن جهة أخري يتطلع «ناروكامي» لجودلفين بإشراف المدرب هيروياسو تاناكا إلى مواصلة صعوده المتسارع في السباقات الرملية، حيث يخوض الجواد المثير للإعجاب سباق جابان ديرت كلاسيك للفئة الأولى على مضمار أوي الياباني غداً «الأربعاء»، ساعياً لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في سباقات الرابطة الوطنية لسباقات الخيل.