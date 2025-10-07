«أبوظبي للزوارق» يغازل منصة التتويج في جولة زينزهو للفورمولا- 1

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لخوض تحدٍ جديد، في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي تستضيفها مدينة زينزهو الصينية يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين العالميين.

ويخوض الفريق الجولة المقبلة بطموح كبير لتعويض نتائج الجولة السابقة التي أقيمت في شنغهاي، حيث حلّ زورق أبوظبي 6 بقيادة إريك ستارك في المركز الخامس، بينما جاء زورق أبوظبي 5 بقيادة المتسابق منصور المنصوري في المركز الثاني عشر، في سباق شهد منافسة قوية وتقلبات في المراكز حتى اللحظات الأخيرة .

ويسعى الفريق من خلال المشاركة في جولة زينزهو، للعودة بقوة إلى منصات التتويج ومواصلة المنافسة على صدارة الترتيب العام للبطولة، وسط استعدادات مكثفة على المستويين الفني والتكتيكي.

وفي هذا السياق، قال ثاني القمزي، مدير إدارة فريق أبوظبي للزوارق السريعة: ندخل جولة زينزهو بعزيمة قوية ورغبة صادقة في استعادة مكانة فريق أبوظبي بين الثلاثة الأوائل، وتعويض ما حدث في الجولة السابقة التي جاءت صعبة وشهدت ظروفاً جوية أثرت على أداء جميع الفرق، لكننا خرجنا منها بدروس فنية مهمة سنستفيد منها في الجولة القادمة .

وأضاف القمزي: الفريق جاهز من جميع الجوانب، وثقتنا كبيرة في المتسابقين إريك ستارك ومنصور المنصوري لتقديم أداء يليق باسم أبوظبي والإمارات في هذه البطولة العالمية، مؤكداً هدفنا الدائم هو رفع علم الدولة في كل سباق والمنافسة على الصدارة حتى الجولة الختامية.

ويواصل فريق أبوظبي، بإشراف نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مسيرته الحافلة في بطولات الزوارق السريعة، حيث يعد من أبرز الفرق في تاريخ بطولة العالم للفورمولا-1، بعد تحقيقه ألقاباً عالمية متتالية خلال السنوات الماضية، ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كقوة عالمية في الرياضات البحرية.