«فيفبرو» يحذّر «فيفا» و«يويفا» ويستشهد بفالفيردي ورودري ويامال

مراد المصري (أبوظبي)

جدد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» مطالبه تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بتقليص عدد المباريات وزيادة فترات الراحة لحماية مستقبل اللاعبين من خطر الإصابات الذي يهدد مسيرتهم، مستشهداً في أحدث تقرير صادر له، بإصابة الإسباني لامين يامال الحالية، بعدما خاض صاحب الـ18 عاماً 130 مباراة و9772 دقيقة، أي ضعف ما خاضه لاعبون مثل تشافي هيرنانديز أو سيسك فابريجاس في نفس العمر.

وبحسب التقرير فإن جناح برشلونة لعب 31٪ دقائق أكثر من جود بيلينجهام عندما كان عمره 18 عاماً، ووقتها كان الإنجليزي يُعتبر بالفعل حالة استثنائية، ليؤكد التقرير أن اللاعبين الشباب اليوم يخوضون ضعف عدد الدقائق التي لعبها الأجيال السابقة.

وأكد التقرير أن الحلول موجودة ومدعومة علمياً، وهي حصول اللاعبين على أربعة أسابيع من الراحة الإلزامية، وأربعة أسابيع من فترة التحضير للموسم الجديد، ويومين على الأقل بين المباريات، ويوم عطلة واحد في الأسبوع، وحماية خاصة لمن تقل أعمارهم عن 21 عاماً، إلا أن «فيفبرو» يرى أن الإرادة غائبة بعدما وسع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطولاته، ومدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) برنامج مبارياته، ورفضت الدوريات تغيير مواعيدها.

التقرير الذي استند إلى آراء 1500 لاعب كرة قدم و70 طبيباً مستقلاً، اتفق فيه الجميع على أن اللاعبين يحتاجون إلى 28 يوماً من الراحة التامة بين المواسم، وهو لا يحصل في أغلب الأحيان، حيث حصل 14% من اللاعبين الذين شاركوا في نهائيات أمم أوروبا 2024 على هذه الراحة، و9% بعد المشاركة في كوبا أميركا في ذات العام.

ومما يزيد من هذا العبء تكاليف السفر غير المنطقية بشكل متزايد، فقد سافر اللاعب الأسترالي ماثيو رايان 169000 كيلومتر هذا الموسم، حيث أمضى 217 ساعة على متن طائرة، فيما طار أندريه أونانا 127000 كيلومتر في 33 رحلة مع مانشستر يونايتد والكاميرون، ولعب مويسيس كايسيدو نجم تشيلسي أربع مباريات في قارتين في 14 يوماً فقط، وسافر 25000 كيلومتر.

ويُمثل فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد حالةً أخرى من هذا الجنون، ففي موسم 2024/2025، لعب 72 مباراةً بواقع 6676 دقيقة، 81% منها كانت مباريات متتالية، أي مع أقل من خمسة أيام راحة بين كل مباراة، لعب بأقصى كثافة كل ثلاثة أو أربعة أيام لأشهر، ويتفق الأطباء على أن هذه الوتيرة غير مستدامة.

تُجسّد حالة رودري لاعب مانشستر سيتي هذه الدوامة، ففي موسمين بين عامي 2022-2024، لعب 135 مباراة، متجاوزاً بكثير الحد الأقصى البالغ 55 مباراة سنوياً الذي يوصي به المتخصصون، وبعد مشاركته في نهائي يورو 2024 مع إسبانيا، أصيب في أوتار الركبة، ولم يخض أي فترة تحضيرية للموسم، وعاد دون أي وقت للتعافي، وبعد أسابيع، أصيب بتمزق في الرباط الصليبي وغاب عن الملاعب لمدة 235 يوماً.