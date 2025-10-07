«الأولمبياد الخاص» يجتاز ناميبيا في «مونديال الطائرة الموحدة»

وارسو (وام)

فاز منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي أمس على نظيره منتخب ناميبيا 2 - 0، في الجولة الثانية من مبارياته بالمجموعة الثالثة في كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة، لفئة السيدات، والمقامة حالياً في بولندا.

ورفع منتخب الأولمبياد الخاص رصيده إلى ست نقاط متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، بعد الفوز الافتتاحي على نظيره الإيطالي 2 - 0 أيضاً.

وأكد سرور سعيد، مدير المنتخبات الوطنية مدير البعثة، أن النتائج الإيجابية للاعبات في البطولة، تعكس تطور منتخبات الأولمبياد الخاص الإماراتي، وقدراتها التنافسية العالمية.