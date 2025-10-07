الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ودية عجمان» تجهّز البطائح لمواجهة الوحدة

«ودية عجمان» تجهّز البطائح لمواجهة الوحدة
7 أكتوبر 2025 13:15

علي معالي (أبوظبي)

يخوض فريق البطائح مباراة ودية أمام عجمان يوم الجمعة على استاد راشد بن سعيد في عجمان، وذلك استعداداً لعودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يلتقي «الراقي» أمام الوحدة يوم 17 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة على ملعبه باستاد خالد بن محمد بالشارقة.
ويواصل البطائح تدريباته اليومية في غياب مجموعة من اللاعبين نتيجة الانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية المختلفة، أو الإصابات، حيث يتواجد ألفارو دي أوليفيرا مع منتخبنا الوطني الذي يستعد لتصفيات المونديال، وعزيز جانييف مع منتخب أوزبكستان، وديني بورجيس مع منتخب الرأس الأخضر، في حين يخضع اللاعب ماليكي للتأهيل، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً وحرمت الفريق من جهوده في عدة مباريات.
ويبحث فرهاد مجيدي مدرب الفريق عن علاج الأخطاء في هذه الفترة، والتي كانت سبباً في حصول الفريق على 3 نقاط فقط من 4 مباريات بدوري أدنوك محتلاً المركز الـ12، بفارق نقطتين قبل دبا وثلاث نقاط قبل بني ياس الذي يقبع في المركز الأخير من دون رصيد.
ويعيش لبطائح هذا الموقف لأول مرة له منذ صعوده للمشاركة في دوري المحترفين موسم 2022-2023، حيث استطاع الفريق في موسمه الأول بالاحتراف أن يجمع 6 نقاط في أول 5 مباريات، وفي الموسم الثاني 2023-2024، جمع 7 نقاط، وفي الموسم الثالث 2024-2025 جمع 4 نقاط.

البطائح
الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
