الرياضة

بورانجا.. حارس يكتب التاريخ في الـ82

بورانجا.. حارس يكتب التاريخ في الـ82
7 أكتوبر 2025 13:25

روما (د ب أ)

أصبح لامبرتو بورانجا أكبر لاعب سناً في تاريخ كرة القدم الإيطالية، بعد أن عاد حارس المرمى السابق البالغ من العمر 82 عاماً، إلى الملاعب بشكل مفاجئ بعد انضمامه إلى نادي تريفانا.
واختار الفريق الإيطالي، المنافس بدوري الدرجة السابعة، المراهنة على اللاعب البالغ من العمر اثنين وثمانين عاماً، على الرغم من أن آخر مباراة احترافية له كانت في عام 2019.
وظهر بورانجا لأول مرة مع تريفانا ضد فولينيو، لكن فريقه خسر بعشرة أهداف، حيث جرى استبداله بعد تلقي شباكه خمسة أهداف، قبل أن تهتز شباك الحارس البديل ماوريتسيو روسي، البالغ من العمر 26 عاماً، بخمسة أهداف أيضاً.
ونقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن بورانجا قوله "ارتكبت خطأين، لكنني تصديت لثلاث أو أربع فرص بشكل جيد".
وأظهرت مقاطع من المباراة أنه مازال لائقاً حيث نجح في القيام بالتصدي لكرتين بشكل جيد.
وبدأ بورانجا مسيرته الكروية عام 1960، وشارك في أكثر من 100 مباراة في الدوري الإيطالي، حيث لعب لأندية مثل فيورنتينا وبارما، لكنه كان لاعبا أساسيا في تشيزينا.
وتألق بورانجا مع فريق إميليا رومانيا بين عامي 1973 و1977، حيث شارك في 92 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. خلال فترة لعبه مع بارما في دوري الدرجة الثانية، التقى بمدرب منتخب البرازيل الحالي، كارلو أنشيلوتي الذي كان يخطو خطواته الأولى بينما كان بورانجا يبلغ 36 عاماً.
واعتزل بورانجا كرة القدم لأول مرة عام 1993 مع باستاردو قبل أن يعود للملاعب في عام 2009 مع أميتو.
ولعب بورانجا حتى عام 2015 في بابيانو قبل أن يتوقف لثلاث سنوات، ثم عاد مجدداً للملاعب وانضم إلى ماروتيسي لموسم واحد.
وخلال مسيرته في كرة القدم لعب بورانجا في 14 نادياً، كما حصل أيضاً على شهادة في الطب.

