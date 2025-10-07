«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف نادي خورفكان بصالته الرياضية في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، بطولة خورفكان الدولية للجودو، التي ينظمها اتحاد الجودو برعاية ودعم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، والتي تضم فئتي الأشبال والشباب من الذكور، بمشاركة مفتوحة من خارج وداخل الدولة.

وتُعتبر البطولة هي الفعالية الدولية الثانية التي ينظمها الاتحاد في موسمه الرياضي الجديد 2025 - 2026، بعد النجاح الفني والتنظيمي الذي شهدته البطولة الدولية الأولي، التي دشّن بها الاتحاد موسمه الرياضي بصالة الاتحاد الرئيسية في بني ياس.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، لائحة البطولة، مع إعلان فتح باب التسجيل عبر موقع الاتحاد الرسمي للاتحاد، والذي يستمر حتى يوم 25 أكتوبر الحالي، على أن تجري عملية الميزان التجريبي والرئيسي للمشاركين يوم 31/ 10 بصالتي نادي خورفكان الرياضي ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وتقام بطولة فئة الشباب للجودو يوم الثاني من نوفمبر، على أن يتم إغلاق باب الاشتراك يوم 26 من أكتوبر الجاري، حيث تسمح اللائحة بالمشاركة بأي عدد من اللاعبين في كل وزن، بهدف إتاحة الفرصة للأشبال والشباب إبراز مهاراتهم عبر التنافس الشريف، الذي من شأنه أن يُسهم في ارتفاع مستوى اللعبة، مما ينعكس على المنتخبات الوطنية للجودو في مختلف البلدان المشاركة.