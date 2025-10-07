الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر

«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
7 أكتوبر 2025 14:00

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
51 ميدالية تكتب شهادة نجاح «الجودو» في «دولية أبوظبي»
«أبوظبي الدولية» الأولى للجودو ترسم بالإثارة حتى اليوم الأخير

يستضيف نادي خورفكان بصالته الرياضية في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، بطولة خورفكان الدولية للجودو، التي ينظمها اتحاد الجودو برعاية ودعم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، والتي تضم فئتي الأشبال والشباب من الذكور، بمشاركة مفتوحة من خارج وداخل الدولة.
وتُعتبر البطولة هي الفعالية الدولية الثانية التي ينظمها الاتحاد في موسمه الرياضي الجديد 2025 - 2026، بعد النجاح الفني والتنظيمي الذي شهدته البطولة الدولية الأولي، التي دشّن بها الاتحاد موسمه الرياضي بصالة الاتحاد الرئيسية في بني ياس.
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، لائحة البطولة، مع إعلان فتح باب التسجيل عبر موقع الاتحاد الرسمي للاتحاد، والذي يستمر حتى يوم 25 أكتوبر الحالي، على أن تجري عملية الميزان التجريبي والرئيسي للمشاركين يوم 31/ 10 بصالتي نادي خورفكان الرياضي ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.
وتقام بطولة فئة الشباب للجودو يوم الثاني من نوفمبر، على أن يتم إغلاق باب الاشتراك يوم 26 من أكتوبر الجاري، حيث تسمح اللائحة بالمشاركة بأي عدد من اللاعبين في كل وزن، بهدف إتاحة الفرصة للأشبال والشباب إبراز مهاراتهم عبر التنافس الشريف، الذي من شأنه أن يُسهم في ارتفاع مستوى اللعبة، مما ينعكس على المنتخبات الوطنية للجودو في مختلف البلدان المشاركة.

خورفكان
اتحاد الجودو
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©