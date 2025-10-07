الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإصابة تهدد مشاركة مبابي مع «الديوك»

الإصابة تهدد مشاركة مبابي مع «الديوك»
7 أكتوبر 2025 13:55

باريس (أ ف ب)

يخضع نجم ريال مدريد الإسباني المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لعلاج من إصابة طفيفة في كاحله الأيمن، بعد انضمامه إلى زملائه في المعسكر التدريبي تحضيراً للجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، وفقاً لما أعلن مدربه ديدييه ديشامب.
وتعرض قائد المنتخب الفرنسي «الديوك» للإصابة في فوز ريال مدريد على فياريال 3-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني السبت، لتحوم الشكوك حول جاهزيته للعب مع بلاده في مباراتي التصفيات المقبلتين أمام أذربيجان وأيسلندا.
وقال ديشامب خلال مؤتمر صحفي عقده في كليرفونتين بالقرب من باريس، حيث يتدرب المنتخب الفرنسي «تحدثت مع كيليان، كان يعاني من إصابة طفيفة، لكنها ليست خطيرة، وإلّا لما كان معنا».
وأضاف «سنخصص وقتاً مع الطاقم الطبي لتقييم الحالة، ثم سنرى كيف ستتطور؟».
كما خضع إبراهيما كوناتيه مدافع ليفربول الإنجليزي لفحوص طبية عقب خروجه مصاباً في الخسارة أمام تشيلسي 1-2 السبت.
وتلقى مبابي وكوناتيه العلاج الاثنين خلال التدريب، ومن المقرر أن يواصلا علاجهما الثلاثاء، وفقاً للجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.
كما أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مغادرة برادلي باركولا (23 عاماً) مهاجم باريس سان جيرمان، كليرفونتين بسبب إصابة في أوتار الركبة.
من ناحيته، نفى سان جيرمان علناً تشخيص إصابة لاعبه من قبل الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي، ونشر بطل أوروبا على مواقع التواصل «المعلومات المنشورة في هذا البيان لا تتوافق بأي وجه من الوجوه مع المعلومات الطبية، التي قدمها الجهاز الطبي لباريس سان جيرمان».
وكان النادي الباريسي، عقب التعادل مع ليل 1-1 في المرحلة السابعة من الدوري، قدّم للمنتخب الفرنسي تقريراً طبياً عن باركولا لم يُشر إلى أي إصابة مزمنة بعد مباراته أمام أتالانتا الإيطالي.
لعب المهاجم 60 دقيقة أمام ليل الأحد قبل أن يتم استبداله، ولم تظهر عليه أي علامات إصابة واضحة خلال اللقاء.
ويتصدر المنتخب الفرنسي مجموعته بانتصارين من مباراتين، ويستضيف أذربيجان الجمعة على ملعب «بارك دي برانس»، قبل أن يسافر إلى آيسلندا بعد ثلاثة أيام.

