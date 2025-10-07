الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ثقة ألمانية في نجاح تجربة فيرتز «الإنجليزية»

ثقة ألمانية في نجاح تجربة فيرتز «الإنجليزية»
7 أكتوبر 2025 13:58

برلين (د ب أ)

أكد باستيان شفاينشتايجر أسطورة منتخب ألمانيا، أنه لم يشعر بالقلق على مواطنه فلوريان فيرتز رغم الصعوبات التي واجهها عقب انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي هذا الصيف قادماً من باير ليفركوزن.
وقال شفاينشتايجر، الذي لعب لمانشستر يونايتد بعد مسيرة حافلة مع بايرن ميونيخ: «علينا أن نمنح اللاعبين الوقت، خاصة عند الانتقال من الدوري الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب علينا أيضاً التأقلم قليلاً، لقد مررت بذلك بنفسي»، مضيفاً «سنحبه جميعاً في المستقبل». وقال شفاينشتايجر بمناسبة انضمامه إلى قاعة مشاهير كرة القدم الألمانية في دورتموند: «فلوريان فيرتز لاعب كرة قدم رائع، يتمتع بشخصية رائعة. يجب أن نكون سعداء بوجود لاعب مثله في ألمانيا».
وأكد فيليب لام، الذي ساهم مع شفاينشتايجر في تتويج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014: «لست قلقاً على الإطلاق بشأن فلوريان فيرتز، فهو لاعب استثنائي ومتألق، ويحسِّن أداء زملائه في الفريق». وأضاف «الجودة والرقي هما السائدان دائماً، وهذا ما ينطبق بالتأكيد على فلوريان فيرتز». وانتقل فيرتز من ليفركوزن إلى ليفربول هذا الصيف مقابل حوالي 150 مليون يورو (175 مليون دولار). لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، لم ينجح في تسجيل هدفه الأول مع النادي الإنجليزي حتى الآن.

فلوريان فيرتز
ليفربول
مانشستر يونايتد
