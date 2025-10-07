راشفورد.. 619 دقيقة مع برشلونة أفضل من مسيرة 10 سنوات!

عمرو عبيد (القاهرة)

بعدما ظن الجميع أن ماركوس راشفورد يسير نحو طريق أكثر ظلاماً، خلال الفترة الحالية من مشواره الكروي، نهض الإنجليزي مثل «العنقاء»، وارتدى قميص برشلونة لينفض عن نفسه الرماد، ويتألق بسرعة بصورة لافتة، مكنته من تسجيل معدلات لم تعرفها مسيرته منذ 10 سنوات، وإذا استمر راشفورد على نفس المنوال، بمعدلات التسجيل والصناعة، فقد يُحقق ما لم يحصده من قبل على الإطلاق، طوال عقد زمني كامل.

راشفورد شارك في تسجيل وصناعة 8 أهداف في بطولتي «الليجا» و«الشامبيونزليج»، بواقع إحراز 3 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة، إذ هز الشباك مرتين في دوري أبطال أوروبا، مقابل هدف مؤخراً في الدوري الإسباني، بينما انعكس الوضع على مُستوى الصناعة بـ4 «أسيست» في البطولة المحلية، مقابل تمريرة حاسمة في «الأبطال».

وبحسابات خوضه 10 مباريات حتى الآن مع «البارسا»، بإجمالي 619 دقيقة، يُشارك النجم الإنجليزي في تسجيل أو صناعة هدف واحد على الأقل، في كل 77.4 دقيقة لعب، وهو أفضل معدلاته منذ موسم 2015-2016، ما ينطبق كذلك على معدل المساهمة في 0.8 هدف/ مباراة، أي أن معدلات حصاده الحالي في 619 دقيقة، تفوق كل ما حققه في كل موسم بمسيرة 10 سنوات.

وكان راشفورد قد بدأ مشواره مع مانشستر يونايتد في موسم 2015-2016، ولعب وقتها 18 مباراة في مختلف البطولات، حيث سجّل 8 أهداف وصنع 2، بإجمالي المشاركة في 10 أهداف، وبلغ معدله آنذاك 0.55 هدف/ مباراة، بواقع تسجيل أو صناعة هدف في كل 141.6 دقيقة لعب.

ثم تراجعت معدلاته في «2016-2017» إلى 0.28 هدف/ مباراة، والظهور المؤثر في كل 202 دقيقة، ودارت معدلاته في الموسمين التاليين حول 0.4 هدف/ مباراة، وبين 127 إلى 165 دقيقة حتى يُسجل أو يصنع، وكان راشفورد قد سجّل أفضل معدلاته السابقة، قبل الصعود والتطور الحالي مع «بارسا فليك»، في موسمي 2019-2020 و2022-2023، بعدما شارك في 0.68 و0.69 هدف/ مباراة، وبين 114 إلى 109 دقائق، على الترتيب، في حين سجّل أسوأ أرقامه في نُسخة 2021-2022، عندما سجل وصنع بمتوسط 0.22 هدف/ مباراة، واحتاج إلى 237 دقيقة ليظهر في «الصورة التهديفية»، يليه موسم 2023-2024، بـ0.3 هدف/ مباراة، و233 دقيقة.