الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فيفا» يستثمر مليار دولار في الكرة الأفريقية خلال 9 سنوات

«فيفا» يستثمر مليار دولار في الكرة الأفريقية خلال 9 سنوات
7 أكتوبر 2025 16:53

زيوريخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«اليويفا» يوافق على إقامة مباراة لميلان وبرشلونة بالخارج
مهاجم الشارقة يقود ألبانيا في مباراة «عالية المخاطر»!

استثمر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أكثر من مليار دولار في كرة القدم الأفريقية من خلال برنامج «فيفا فورورد» منذ انطلاقه في 2016 أي منذ 9 سنوات، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمارات إلى مليار و280 مليون دولار بحلول نهاية 2026.
وشارك جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في الجمعية العامة العادية الـ47 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكد في كلمته أن المسؤولية المشتركة لكافة الجهات الفاعلة في كرة القدم لمنح أطفال أفريقيا الفرصة للسعي وراء تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وآمالهم، وتوجّه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالشكر إلى الفيفا على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية، والتي أتاحت الفرصة أمام أربعة أندية أفريقية هي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، لخوض مباريات رسمية على الساحة العالمية ضد منافسين من مختلف الاتحادات القارية.
وأشار إنفانتينو إلى أن النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، شهدت مشاركة لاعبين من 19 دولة أفريقية، مضيفاً أن تسعة منهم لم يسبق لهم خوض غمار بطولة كأس العالم مع منتخبات بلادهم، ويتعلق الأمر بلاعبين من بوركينا فاسو والكونغو والجابون وغينيا ومالي وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وأوغندا.
ونقل الموقع الرسمي لفيفا عن إنفانتينو قوله: «لقد شهدنا نجاحاً كبيراً هذا الصيف بمشاركة أربعة أندية أفريقية، بل والأهم من ذلك، في رأيي، أن أفريقيا كانت ممثلة في الأندية الـ32 من مختلف أنحاء العالم».

الفيفا
الكاف
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
جياني إنفانتينو
كأس العالم للأندية
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©