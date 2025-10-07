«الأندلس» تحصد كأس «الأبكار» في مهرجان العين للهجن

العين (الاتحاد)

تواصلت فعاليات الجولة الختامية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، الذي يقام في نسخته الأولى، بميدان الروضة بمنطقة العين، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وشهدت منافسات اليوم الرابع بختامي المهرجان إقامة 6 أشواط في منافسات فئة الإيذاع، ولمسافة 5 كيلومترات، حيث تنافست المطايا المشاركة على حصد رمزين رئيسيين خصصتهما اللجنة المنظمة للفائزين.

وتألقت «الأندلس» في الشوط الرئيس الأول بمنافسات الإيذاع، ونجحت في إهداء مالكها محمد فرج بن حمودة الظاهري الكأس في شوط الأبكار المفتوح، حيث نجحت في التفوق على منافسيها طوال مجريات الشوط، وعبر خط النهاية مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7:26:60 دقيقة.

وسجل «الحصن» اسمه بحروف من ذهب في مهرجان العين بعد أن انتزع بندقية القعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني لمنافسات الإيذاع، ليهدي مالكه مانع علي محمد حماد الشامسي الناموس الأغلى.

وتمكن «الحصن» من تسجيل أفضل توقيت زمني خلال منافسات فئة الإيذاع بالفترة المسائية، حيث أنهى مسافة الشوط في 7:23:99 دقيقة.

وكتبت «حفلة» لسلطان خليفة الخييلي اسمها ضمن الفائزين في المهرجان، حيث حلقت بناموس ولقب الشوط الثالث بتوقيت قدره 7:37:41 دقيقة.

وفي الشوط الرابع كانت «جلمودة» لمانع محمد قطامي السويدي على موعد مع الناموس والمركز الأول في شوط الأبكار المهجنات، ونجحت في تسجيل توقيت قدره 7:33:97 دقيقة.

أما الشوط الخامس، فقد أسفر عن فوز «محذاف» لعلي راشد مسلم العامري بالمركز الأول للقعدان المحليات، حيث قطع مسافة الشوط في 7:36:41 دقيقة.

واختتمت منافسات الإيذاع بفوز «الصداوي» لخلف راشد النايلي الشامسي بناموس الشوط السادس للقعدان المهجنات، وأنهى مسافة الشوط في زمن قدره 7:31:97 دقيقة.

وتتواصل فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن، غداً الأربعاء، بإقامة منافسات سن الثنايا والتي يتصارع خلالها المطايا على نيل أغلى الرموز في الأشواط الرئيسة الأولى.



«الشبابي» يخطف الأضواء بـ«التوقيت الأفضل»

كسبت «انتصار» لبخيت سالم محمد بن لوتية العامري، ناموس الأبكار في أول أشواط الإيذاع في الفترة الصباحية، التي أقيمت على مدار 16 شوطاً، لمسافة 5 كلم، وقطعت مسافة السباق في 7:44:88 دقيقة، وفي الشوط الثاني المخصّص للمهجنات، فازت «أثير» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري، بالناموس بتوقيت قدره 7:46:12 دقيقة، أما الشوط الثالث فذهب إلى «عالية» لمالكه سعيد معيوف بن سالم الدرعي، بتوقيت 7:45:19 دقيقة، فيما حلَّقت «أميرة» لسعيد الصغير بن حمود الجنيبي، بناموس الشوط الرابع بتوقيت 9:08:04 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الخامس وحتى العاشر، عن فوز «العزوم» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري، في الشوط الخامس بزمن قدره 7:44:00 دقيقة، و«هملولة» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري، في الشوط السادس بتوقيت 7:45:83 دقيقة، وفاز «زيزوم» لمبارك سهيل اليبهوني الظاهري بناموس الشوط السابع بتوقيت 7:46:96 دقيقة.

وشهد الشوط الثامن فوز «الشبابي» لعبيد أحمد بالعكوي السلمي بالمركز الأول، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 7:41:89 دقيقة (التوقيت الأفضل)، وتوّجت بالشوط التاسع «ثمينة» لزيتون عوض عتيق بن زيتون المهيري، بتوقيت قدره 7:47:70 دقيقة، ونالت «المسك» لخلفان نايع بالشاوي الغفلي، ناموس عاشر الأشواط، بتوقيت: 7:50:29 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى السادس عشر كالتالي، فوز «مياس» لأحمد محمد بن علي الكتبي، و«طوفان» لخليفة هامل بن خادم القبيسي، و«احتلال» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري، و«منصا» لحامد ناصر بن علي النعيمي، و«منحاشة» لسيف بن سعيد الشاعر العليلي، و«وسام» لسهيل محمد العفاري.