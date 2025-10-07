مشاركة واسعة في سباق دبي للقوارب الشراعية 43 قدماً

دبي (الاتحاد)

يستكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم غدٍ الأربعاء، الفحوصات الفنية للقوارب المشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، وذلك مع إعادة إقامة الجولة الأولى يوم السبت المقبل، بعدما تعذّر إقامة السباق الأسبوع الماضي بالنظر لحالة الحبر وحرصاً على سلامة المتسابقين، إذ يشهد السباق مشاركة واسعة وإقبال من الملاك والنواخذة والبحارة للتنافس على أحد أبرز سباقات الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

ويقام السباق على ذات المسار الذي تم اعتماده بحيث تكون نقطة الانطلاقة بالقرب من جزر العالم، الواقعة قبالة ساحل دبي وتمتد كأرخبيل من جزر مقسمة إلى سبع مجموعات تمثل قارات العالم، وصولاً إلى «عين دبي» أكبر عجلة مشاهدة في العالم، والتي تُعد من المعالم السياحية البارزة.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال الجاهزية لإقامة السباق يوم السبت المقبل وفق المسار الذي يمتد لمسافة من 15 إلى 20 ميلاً بحرياً، وقال: «نضع في اعتبارنا سلامة المتسابقين كأولوية دائماً عند إقامة أي سباق، وهو ما جعلنا نقرر تأجيل السباق في صباح يوم السباق خلال الأسبوع الماضي، واختيار إقامته في الموعد الأنسب على صعيد سرعة الرياح وقوة الأمواج وارتفاعها، وهو ما منح المتسابقين الفرصة لرفع الجاهزية والتحضير خلال الأيام الإضافية، ويجعلنا نترقب منافسات قوية للغاية من أجل الفوز بلقب هذه الفئة التي تحتاج إلى تمرس، وتقديم أقصى مجهود للتفوق».

وبحسب روزنامة الفعاليات المحدثة لشهر أكتوبر الجاري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يلي هذا السباق إقامة سباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً في 18 أكتوبر، ثم الجولة الثانية لسباق دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدم في 25 أكتوبر.

يذكر أن الموسم انطلق بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية لفئة 22 قدم، وشهد فوز القارب «زلزال» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي بلقب فئة الشباب، والقارب «الصاروخ 1» لمالكه مروان سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة جمعة محمد المرزوقي بفئة الناشئين.