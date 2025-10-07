ملامح سباق الدوريات الكُبرى.. «الليجا» و«البوندسليجا» استثناء مُعتاد!

عمرو عبيد (القاهرة)

لا تزال بطولات الدوري حول العالم في بدايتها، وقبل الدخول في فترة «التوقف الدولي» الثانية مطلع الموسم، تظهر ملامح المُنافسة في الدوريات الأوروبية الكُبرى، مع وجود مساحة كبيرة للتغيرات والتقلبات خلال الأشهر المُقبلة، لكن «الليجا» و«البوندسليجا» تمثلان الاستثناء المُعتاد في كل مرة، مع اقتصار المُنافسة على فريقين في أغلب الأحوال، أو غياب الصراع تماماً، حتى لو كان ما مر من عُمر البطولتين، لم يبلغ «رُبع الموسم» بعد.

في الدوري الإسباني، يتقدّم ريال مدريد حالياً جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة، بعدما كان الأخير مُتصدّراً في الجولة الماضية، في حين يظهر فياريال بعد ذلك في المرتبة الثالثة، بفارق 5 نقاط عن «قمة الملكي»، وبالطبع سيقتصر الصراع كالعادة بين «العملاقين» وحدهما.

أما في ألمانيا، فيُمكن القول مجازاً أن بوروسيا دورتموند يتحرك خلف بايرن ميونيخ فوق القمة، لكن واقع الحال يُشير إلى زيادة الفارق بينهما حالياً إلى 4 نقاط، مقابل 5 بين صاحب المركز الثالث، لايبزيج، و«بافاري الصدارة»، الذي لم يتعادل أو يخسر أي مباراة بعد 6 جولات، وهو ما قد يعني أن طريقه مُمهد للاحتفاظ باللقب، إلا إذا تغيّرت الأمور مع جولات مقبلة أكثر صعوبة.

وبالعودة إلى البطولات «المُشتعلة» منذ البداية، فإن الحال في «البريميرليج» و«الكالشيو» مختلف ومثير جداً، حيث خطف أرسنال الصدارة الإنجليزية من ليفربول، بفارق نقطة واحدة، بل إن الفارق بين «المدفعجية» ومانشستر سيتي، الخامس حالياً، لا يتجاوز 3 نقاط فقط، في حين يبتعد توتنهام وبورنموث عن القمة بفارق نقطتين، وهما صاحبا المركزين، الثالث والرابع.

الوضع لا يختلف أبداً في «سيري آ»، إذ عاد نابولي إلى القمة بصعوبة، ولا يبعده عن روما، الوصيف، سوى فارق هدف وحيد، بعدما تساويا في رصيد 15 نقطة لكل منهما، يليهما ميلان بفارق نقطتين، ولا يفصل إنتر ميلان ويوفنتوس، رابع وخامس الترتيب، عن القمة الإيطالية سوى 3 نقاط، ويبدو أنه سيكون موسماً «حافلاً» في إنجلترا وإيطاليا.

ويسير الدوري الفرنسي هذا الموسم، على غير عادته، بتقارب كبير على مُستوى الصدارة، حيث يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول، بفارق نقطة وحيدة عن أصحاب المراكز الثلاثة التالية، مارسيليا وستراسبورج وليون، ويفصل موناكو ولانس عن قمة «ليج ون» 3 نقاط أيضاً فقط، وهما في المركزين الخامس والسادس.