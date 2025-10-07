الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
22 لاعباً يمثلون الإمارات في «غرب آسيا لبناء الأجسام»

22 لاعباً يمثلون الإمارات في «غرب آسيا لبناء الأجسام»
7 أكتوبر 2025 20:00

دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن المشاركة بـ 22 لاعباً في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام، التي تقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 30 أكتوبر الحالي وحتى 3 نوفمبر المقبل.
ويترأس بعثة المنتخب، أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، ويتواجد زويد سالمين الزعابي المدير الفني، وتضم 22 لاعباً، هم عبدالله فيصل البستكي، محمد عيسى البلوشي، مهند حسن الزعابي، جاسم الهرمودي، عبدالله المرزوقي، حمد محمد البلوشي، ثاني خميس، خالد بخيت الفلاسي، مروان البلوشي، أحمد التميمي، عمر محمد المهيري، عبدالله خالد المري، محمد مسعود العوضي، علي ضاوي، راشد زايد الزعابي، عبدالله علي الختال، أحمد محمد علي، طارق موسى، عبدالله علي البلوشي، محمد الحمادي، خالد المطوع، وهاني العوضي.

بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
البحرين
