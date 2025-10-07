22 لاعباً يمثلون الإمارات في «غرب آسيا لبناء الأجسام»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن المشاركة بـ 22 لاعباً في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام، التي تقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 30 أكتوبر الحالي وحتى 3 نوفمبر المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب، أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، ويتواجد زويد سالمين الزعابي المدير الفني، وتضم 22 لاعباً، هم عبدالله فيصل البستكي، محمد عيسى البلوشي، مهند حسن الزعابي، جاسم الهرمودي، عبدالله المرزوقي، حمد محمد البلوشي، ثاني خميس، خالد بخيت الفلاسي، مروان البلوشي، أحمد التميمي، عمر محمد المهيري، عبدالله خالد المري، محمد مسعود العوضي، علي ضاوي، راشد زايد الزعابي، عبدالله علي الختال، أحمد محمد علي، طارق موسى، عبدالله علي البلوشي، محمد الحمادي، خالد المطوع، وهاني العوضي.