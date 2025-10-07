الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بطولة «السلم للدراجات» تُعلن إطلاق «الدورة العاشرة»

بطولة «السلم للدراجات» تُعلن إطلاق «الدورة العاشرة»
7 أكتوبر 2025 20:30

دبي (الاتحاد)

برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، أعلنت اللجنة المنظّمة العليا لبطولة السلم للدراجات الهوائية إطلاق الدورة العاشرة للمنافسات، التي تعتبر الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوّع والجوائز المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة العليا الذي عُقد برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وحضور أعضاء اللجنة، محمد عبدالله الموسى، وماجد عبد الرحمن البستكي، ورامي بسام النابلسي، وأعضاء لجان العمل، أحمد الكتبي، وحشر بن صبيح، وراشد بن مجرن، وعبدالله بن عبود، وجاسم الجسمي ورزاز علي، ولمى شمشوم.
وأعلنت اللجنة المنظمة العليا، أن النسخة المقبلة تقام تحت شعار «عشر سنوات من الإنجازات والنجاح»، مع الاحتفاء بمرور عقدٍ على إطلاق هذه البطولة التي رسخت موقعها على خارطة الفعاليات الرياضية المجتمعية، وأسهمت في إبراز معالم دبي الحضارية والطبيعية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.
واعتمدت اللجنة إقامة 4 سباقات رئيسية في الدورة العاشرة، والتي تنطلق بسباق الهواة الإماراتيين في 28 ديسمبر المقبل، وسباق النخبة الذي يُقام في 18 يناير 2026، ويليه سباق السيدات في 25 من الشهر ذاته، وسيكون الختام مع السباق الصحراوي في الأول من فبراير 2026، كما اطّلعت اللجنة على مسارات السباق الذي تتواصل إقامته داخل محمية المرموم الطبيعية، وهي أكبر محمية طبيعية في دولة الإمارات.
ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم ورؤية سموه والتي كان لها الفضل في إطلاق هذه البطولة، وترسيخ موقعها محلياً وعالمياً، بين أكبر وأهم الفعاليات الرياضية المجتمعية للدراجات الهوائية.

بطولة السلم للدراجات الهوائية
الدراجات الهوائية
مجلس دبي الرياضي
