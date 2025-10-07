بطولات دبي المفتوحة للتنس تعود في فبراير

دبي (الاتحاد)

أعلنت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس طرح تذاكر مباريات دورة عام 2026 للبيع اعتباراً من منتصف يوم غدٍ الأربعاء، مع توفير عرض خاص لعشاق التنس، حيث يمكنهم الاستفادة لفترة محدودة من عرض الحجز المبكر الذي يمنحهم خصماً بنسبة 20% على تذاكر الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، ويتيح لهم مشاهدة أفضل 20 مصنفة عالمياً مقابل 52 درهماً فقط في اليوم.

وتنطلق بطولة التنس الاحترافية الأعرق والأكثر شعبية في الإمارة العام المقبل بين 15و28 فبراير في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وتتضمن بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة التي تُقام على مدى أسبوع، وتليها بطولة الرجال المدرجة ضمن بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، ومن المتوقع أن تستضيف بطولة السيدات أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي، لا سيما بعد إدراجها ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة منذ عام 2023.

ويحظى سكان الإمارة وزوارها، على مدى الأيام الثلاثة الأولى من المنافسات المشوقة، بفرصة رائعة لمشاهدة نجمات الرياضة مثل المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا؛ وإيغا شفيونتيك الفائزة ببطولات جراند سلام الكبرى في ست مناسبات؛ والموهبة الأميركية كوكو جوف صاحبة الـ 21 عاماً؛ وحاملة لقب البطولة ميرا أندريفا.

ومع انطلاق الدورة الـ 26 من بطولة السيدات والدورة الـ 34 من بطولة الرجال في استاد سوق دبي الحرة للتنس الشهير في منطقة القرهود، سيتسنى لمحبي التنس، الاطلاع على عمليات التطوير والتوسعة للموقع الذي سيشمل اعتباراً من فبراير ملعباً جديداً بسعة 2.000 مقعد، مع خطة لزيادة سعة الملعب المركزي بنسبة 50% بحلول عام 2027.

وأوضح راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة، أنّ عملية التجديد تهدف إلى ضمان قدرة المنشأة على استضافة الفعاليات العالمية واستيعاب أعداد أكبر من الجمهور، وتعزيز التغطية التلفزيونية.