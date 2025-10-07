«ألعاب المستقبل 2025» تُضيف «منافسة جديدة»

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة «ألعاب المستقبل 2025»، إدراج منافسة «باتل رويال»، كأحدث إضافة إلى البرنامج الرسمي للبطولة، ضمن قائمة الفعاليات الـ11، من 18 إلى 23 ديسمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأوضحت اللجنة في بيان، أن الفعاليات تشمل كرة القدم، وكرة السلة، ورياضة القتال الإلكترونية، ورياضة الحركة، والرماية، و«باتل رويال»، وألعاب «موبا» للكمبيوتر والهاتف المتحرك، وسباق طائرات الدرون، وألعاب الواقع الافتراضي، ومعركة الروبوتات.

وقال نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة فيجيتال إنترناشيونال، إن ألعاب المستقبل بطولة دولية تقام سنوياً، وتمزج بين العالمين المادي والرقمي، وتجمع تحت مظلتها أبرز الرياضيين في عالم رياضة الفيجيتال عالمياً، متوقعاً مشاركة أكثر من ألف رياضي ورياضية في أبوظبي، برغم أن القوائم النهاية للمشاركين لم تكتمل بسبب استمرار عمليات التسجيل.

وأضاف أن ألعاب المستقبل تعمل على بناء إرث عالمي للرياضات الفيجيتال، بتأكيد إقامة نسخة 2025 في أبوظبي، ونسخة 2026 في كازاخستان، بينما يجري حالياً النظر في استضافة نسخة 2027، مع تزايد اهتمام الدول بالرياضات الفيجيتال.

وكشف عن تفاصيل الجوائز الإجمالية للفعاليات والبالغ إجمالها 5 ملايين دولار، موزعة على 11 منافسة، حيث تبلغ جوائز كرة القدم الفيجيتالية (600.000 دولار)، وكرة السلة الفيجيتالية (400.000 دولار)، ورياضة القتال الفيجيتالية (500.000 دولار)، ورياضة الرقص الفيجيتالية (50.000 دولار)، ورياضة الرماية الفيجيتالية وفق نمط المباريات الخماسية (150.000 دولار)، وفعاليات باتل رويال (700.000 دولار).

وقال إن جوائز بطولة ساحة المعركة متعددة اللاعبين على جهاز الكمبيوتر تبلغ (1.000.000 دولار)، وبطولة ساحة المعركة متعددة اللاعبين على الهاتف المحمول (900.000 دولار)، وسباق طائرات الدرون (250.000 دولار)، وألعاب الواقع الافتراضي (50.000 دولار)، ومعركة الروبوتات (400.000 دولار).