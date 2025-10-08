ألبا يصل محطة الاعتزال بنهاية الموسم

ميامي (رويترز)

أعلن جوردي ألبا مدافع منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق ولاعب إنتر ميامي الحالي، عن اعتزاله بنهاية الموسم الحالي للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ ألبا مسيرته ضمن صفوف الناشئين في برشلونة، الذي قرر الاستغناء عنه، لكن النادي تعاقد معه مجدداً في 2012 قادماً من فالنسيا مقابل 14 مليون يورو، ليقضي 11 موسما ًمع النادي الكتالوني.

وانضم ألبا إلى إنتر ميامي في عام 2023، ليلحق بزملائه السابقين ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، بينما يتولى زميله السابق في برشلونة، خافيير ماسكيرانو، حالياً مسؤولية تدريب الفريق.

وقال ألبا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام "حان الوقت لإنهاء فصل مهم للغاية في حياتي.

"قررت إنهاء مسيرتي الاحترافية بنهاية هذا الموسم. سأفعل ذلك بقناعة تامة، وراحة بال وسعادة".

واعتزل اللاعب (36 عاما) دولياً في عام 2023 بعد أن شارك في 93 مباراة مع إسبانيا وكان جزءًا من تشكيلة الفريق الفائز ببطولة أوروبا 2012، إذ سجل في الفوز 4-صفر على إيطاليا في المباراة النهائية.

وفاز ألبا مع برشلونة بستة ألقاب للدوري الإسباني، إضافة لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى خمسة ألقاب لكأس ملك إسبانيا.

أما في الولايات المتحدة، توج ألبا بكأس الدوريات ودرع المشجعين، وسيعتزل اللعب في نوفمبر تشرين الثاني بعد خوض الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي.