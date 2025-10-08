الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيدات برشلونة ينتقمن للرجال من بايرن ميونيخ بـ «السباعية»

سيدات برشلونة ينتقمن للرجال من بايرن ميونيخ بـ «السباعية»
8 أكتوبر 2025 08:31

برشلونة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يستهدف يامال بالعرض الخرافي
أنسو فاتي يحطّم رقماً قياسياً بعد 77 عاماً!

استهلّ فريق برشلونة الإسباني، وصيف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم النسائية، مشواره القاري بفوز كاسح على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 7/ 1، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري التي تقام بمشاركة 18 نادياً، ليثأرن من هزيمة الرجال 8- 2 في أغسطس 2020.
تقدّم الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف للاعبات أليسيا بوتياس وإيفا بايور وإيسمي بروجتس في الدقائق 4 و12 و27، من المباراة المقامة على ملعب يوهان كرويف معقل الفريق النسائي لبرشلونة.
وقلّص الضيوف الفارق بهدف وحيد سجلته كلارا بول في الدقيقة 32، لكن برشلونة ضاعف تقدّمه مجدداً بهدف رابع سجّلته سلمى بارالويلو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني أمطر أصحاب الأرض مرمى بايرن بثلاثة أهداف لإيفا بايور وكلاوديا بينا «ثنائية» في الدقائق 56 و88 و92.
وفي الجولة الثانية، سيحلّ برشلونة ضيفاً على روما الإيطالي يوم 15 أكتوبر، بينما يستقبل بايرن ميونيخ في اليوم التالي يوفنتوس الإيطالي، الذي فاز على بنفيكا البرتغالي 2/ 1 في انطلاقة مرحلة الدوري.
وفي مباراة أخرى، سقط أرسنال الإنجليزي حامل اللقب على ملعبه بالخسارة 1/ 2 أمام أولمبيك ليون الفرنسي الأكثر تتويجا باللقب (8 مرات).
وتقدّم أرسنال بهدف أليسيا روسو في الدقيقة السابعة، وردّ ليون بهدفين للاعبة ميلشي دومورناي في الدقيقتين 18 و23.
وسيلعب ليون في الجولة الثانية ضد بولتن النمساوي، بينما يحلّ أرسنال ضيفاً على بنفيكا.

برشلونة
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اقتصاد
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©