سيدات برشلونة ينتقمن للرجال من بايرن ميونيخ بـ «السباعية»

برشلونة (د ب أ)

استهلّ فريق برشلونة الإسباني، وصيف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم النسائية، مشواره القاري بفوز كاسح على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 7/ 1، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري التي تقام بمشاركة 18 نادياً، ليثأرن من هزيمة الرجال 8- 2 في أغسطس 2020.

تقدّم الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف للاعبات أليسيا بوتياس وإيفا بايور وإيسمي بروجتس في الدقائق 4 و12 و27، من المباراة المقامة على ملعب يوهان كرويف معقل الفريق النسائي لبرشلونة.

وقلّص الضيوف الفارق بهدف وحيد سجلته كلارا بول في الدقيقة 32، لكن برشلونة ضاعف تقدّمه مجدداً بهدف رابع سجّلته سلمى بارالويلو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أمطر أصحاب الأرض مرمى بايرن بثلاثة أهداف لإيفا بايور وكلاوديا بينا «ثنائية» في الدقائق 56 و88 و92.

وفي الجولة الثانية، سيحلّ برشلونة ضيفاً على روما الإيطالي يوم 15 أكتوبر، بينما يستقبل بايرن ميونيخ في اليوم التالي يوفنتوس الإيطالي، الذي فاز على بنفيكا البرتغالي 2/ 1 في انطلاقة مرحلة الدوري.

وفي مباراة أخرى، سقط أرسنال الإنجليزي حامل اللقب على ملعبه بالخسارة 1/ 2 أمام أولمبيك ليون الفرنسي الأكثر تتويجا باللقب (8 مرات).

وتقدّم أرسنال بهدف أليسيا روسو في الدقيقة السابعة، وردّ ليون بهدفين للاعبة ميلشي دومورناي في الدقيقتين 18 و23.

وسيلعب ليون في الجولة الثانية ضد بولتن النمساوي، بينما يحلّ أرسنال ضيفاً على بنفيكا.