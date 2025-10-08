تذاكر مونديال 2026.. 296% قفزة قياسية في الأسعار

معتز الشامي (أبوظبي)

أظهرت مقارنة مسندة إلى بيانات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وجود قفزة هائلة في أسعار تذاكر كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مقارنة بنسخة البطولة الأخيرة التي أقيمت في قطر 2022، حيث ارتفعت بعض الفئات بما يتجاوز 250%.

ففي حين بلغت تذكرة الفئة الأولى لمباراة الافتتاح في قطر 618 دولاراً فقط في مونديال 2022، فإن السعر ذاته لمباراة افتتاح في 2026 سيشهد قفزة إلى 2735 دولاراً، أي أكثر من أربعة أضعاف، أما تذاكر المباراة النهائية فشهدت زيادة قياسية من 1607 دولارات في قطر إلى 6370 دولاراً في أميركا للفئة الأولى، في ارتفاع يفوق 296%.

وحتى تذاكر مباريات المجموعات شهدت زيادة واضحة، من 220 دولاراً في قطر إلى 575 دولاراً في النسخة المقبلة، بينما ارتفعت أسعار الدور ثمن النهائي من 275 إلى 890 دولاراً، والدور ربع النهائي من 426 إلى 1690 دولاراً.

ووفقاً لتحليل قنوات «بي بي سي الرياضية»، فإن ارتفاع الأسعار يعود إلى تكاليف الاستضافة المرتفعة في أميركا الشمالية، وتوسُّع عدد المنتخبات إلى 48 فريقاً، بجانب الفوارق الاقتصادية الكبيرة في تكلفة المعيشة والتنظيم بين الشرق الأوسط وأميركا. فيما اعتبرت مجلة «فوربس» أن الأسعار الجديدة «تعكس التحول التجاري الكبير الذي تشهده الفيفا بعد النجاح المالي التاريخي لمونديال قطر».

ويُتوقع أن تكون نسخة 2026 الأغلى في التاريخ، ليس فقط من حيث تذاكر المباريات، بل أيضاً من حيث الإقامة والتنقل، في بطولة وُصفت بأنها «الأكثر اتساعاً وتكلفة في تاريخ كرة القدم الحديثة».