الموسم «الأكثر دراما».. «البريميرليج» يغزل الإثارة بأهداف الـ +90!

معتز الشامي (أبوظبي)

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز موسماً غير مسبوق من الإثارة، بعدما سجّل رقماً قياسياً في عدد الأهداف الحاسمة بالدقائق الأخيرة، وذلك وفقاً لتحليل «أوبتا»، الذي أكد أن موسم 2025-2026 هو الأكثر إنتاجاً لأهداف الدقيقة 90 وما بعدها في تاريخ المسابقة.

وبحسب أوبتا، يُسجل هذا الموسم هدفاً متأخراً «من الدقيقة 90 وما بعدها» كل 2.9 مباراة، وهو معدل لم يحدث في أي موسم سابق، متفوقاً حتى على موسم 2023-2024 (هدف كل 3.4 مباراة).

ولم يقتصر الأمر على زيادة الأهداف المتأخرة فحسب، وإنما امتد ليشمل ارتفاع نسبة المباريات التي حُسمت بأهداف في الدقيقة الأخيرة، لتصل إلى 14.3% من إجمالي المواجهات، وهو أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق (7.1%) المسجل الموسم الماضي.

ورغم أن المباريات أصبحت أطول نسبياً بسبب زيادة الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن «أوبتا» أوضحت أن السبب لا يقتصر على ذلك فقط، بل إن كثافة المنافسة وتوازن الفرق، جعلا كل دقيقة في نهاية اللقاء تحمل أهمية مضاعفة.

وعن السبب وراء ارتفاع تلك الظاهرة التي غزت «البريميرليج»، فقد أشار تحليل أوبتا إلى عدة عوامل وراء هذا الارتفاع اللافت، أبرزها هو تحسّن لياقة اللاعبين وقدرتهم على القتال حتى اللحظات الأخيرة، في مقابل إرهاق المدافعين الذين غالباً لا يتم استبدالهم، فضلاً عن الاستفادة القصوى من نظام التبديلات الخمسة، مما يمنح المهاجمين طاقة متجددة في الدقائق الحاسمة.

وزيادة الاعتماد على الكرات الثابتة، إذ سجّلت فرق «البريميرليج» هدفاً من ركلة حرة أو ركنية في الدقيقة 90 كل 10 مباريات، مقارنة بواحد كل 15 مباراة في الموسم الماضي.

ورغم انخفاض معدل الأهداف العام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 2.6 هدف في المباراة (وهو الأدنى منذ أكثر من عقد)، إلا أن نسبة الأهداف المسجَّلة في الدقيقة 90 وما بعدها بلغت 13.2% من إجمالي الأهداف، وهي الأعلى في تاريخ المسابقة.

وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط الفارق التهديفي بين الفرق إلى 1.34 هدف فقط، وهو الأدنى منذ موسم 2015-2016 حين توج ليستر سيتي باللقب، ما يعكس تقارب المستوى بين الفرق وغياب الانتصارات العريضة.

وفي سباق القمة أصبحت النتائج المتأخرة حاسمة للغاية، فقد كان ليفربول طرفاً في أربع مباريات حُسمت بأهداف في الدقيقة 90، إذ خطف الفوز من نيوكاسل (3-2) وبيرنلي (1-0)، قبل أن يخسر بنفس الطريقة أمام كريستال بالاس وتشيلسي.

أما أرسنال، فقد حقق فوزاً قاتلاً على نيوكاسل بفضل هدف جابرييل ماجاليس في الدقيقة 96، وانتزع تعادلاً مثيراً من مانشستر سيتي عبر جابرييل مارتينيلي في الأنفاس الأخيرة.

وهذه التفاصيل الدقيقة قد تكون الفارق بين بطل ووصيف، خصوصاً مع تقارب النقاط في القمة وتحوّل كل نقطة إلى ثروة مالية ومفصل تنافسي في موسم يبدو أنه سيكتب فصوله الأخيرة في الثواني الأخيرة.

وفي زمن أصبحت فيه مباريات «البريميرليج» تمتد لأكثر من 100 دقيقة في المتوسط، أصبحت مغادرة المدرجات مبكراً مخاطرة حقيقية، فالأهداف في الدقيقة 90 باتت أكثر من مجرد لحظات درامية، إنها عامل حاسم في سباق اللقب، وربما عنوان الموسم الأكثر إثارة في تاريخ الدوري الإنجليزي.