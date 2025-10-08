تعاطف عالمي مع ريبيرو بعد الكشف عن إصابته بالسرطان

ساو باولو(أ ف ب)

كشف لاعب الوسط البرازيلي الدولي إيفرتون ريبيرو، أنه مصاب بسرطان الغدة الدرقية، الأمر الذي أثار موجة من رسائل الدعم لنجم فريق باهيا.

وأوضح ريبيرو (36 عاماً) الذي خاض مونديال 2022 بصفوف المنتخب البرازيلي في قطر، أنه خضع لعملية جراحية أمس الأول.

وقال في رسالة موجّهة إلى الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «كل شيء سار على ما يرام، الحمد لله. أنا الآن في مرحلة التعافي، بإيمان ودعم عائلتي وجميعكم».

وكان لاعب الوسط الهجومي شارك الأحد مع باهيا في الفوز على فلامنجو 1-0، النادي الذي أحرز معه لقب كأس ليبرتادوريس مرتين.

وقدم الاتحاد البرازيلي للعبة له «كل القوة والطاقة الإيجابية»، فيما عبّرت أندية برازيلية عدة، من بينها فلامنجو، عن تضامنها معه.

سبق أن لعب ريبيرو (22 مباراة دولية) بقميص شباب الأهلي بين 2015 و2017، إذ كانت تلك تجربته الوحيدة خارج البرازيل.