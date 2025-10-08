«البريدرز كب» يعيد «ريبلز رومانس» إلى المران

عصام السيد (أبوظبي)

عاد جواد جودلفين الرحّالة «ريبلز رومانس» إلى المران، قبل التوجه إلى ديل مار، سعياً لتحقيق فوز تاريخي ثالث في بطولة البريدرز كب على العشب، حيث يثق مدربه شارلي أبلبي بأن خبرته ستبرز بقوة عندما يعود حليفه الموثوق به.

ومع ذلك، اكتسب «ريبلز رومانس» مكانته الخاصة في تاريخ كأس البريدرز بفضل إنجازاته، ليصبح أول حصان يستعيد لقب السباق العشبي عندما أضاف إلى نجاحه في كينلاند عام 2022 وفي ديل مار قبل 12 شهراً.

وبعد انضمامه إلى «كوندويت» و«هاي شابارال» فائزاً مزدوجاً في سباق الميل ونصف، سيُزين هذا الحصان المُفضّل، المُسافر حول العالم، كاليفورنيا بحضوره في الأول من نوفمبر، حيث يسعى ليصبح أول فائز ثلاث مرات في هذا الحدث الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار.

وقال أبلبي عند تقييمه لمهرجان سباق هذا العام الذي استمتع فيه بـ 11 فائزاً: «سيكون ريبلز رومانس ونوتابل سبيتش هما الحصانان الرئيسيان، ولكن سيكون لدينا عدد قليل من الخيول الأخرى أيضاً».

وأضاف: «نعلم أن هناك خيولاً أصغر سناً من «ريبلز رومانس»، ولكن في كأس البريدرز وعلى هذا النوع من المضامير، لا يُمكن التغلب على الخبرة، وهو يتمتع بوفرة منها.

وتابع أبلبي: «بالنسبة للخيول بعمر السنتين، سنرى كيف سيكون أداء الخيول التي أدرتها في وودباين، من المرجّح أن تشارك المهرة «دانس تو ذا ميوزيك» في نيوماركت في سباق فيليز مايل، لكن المهر «وايلد ديزرت» سيتجه على الأرجح إلى ديل مار، ونأمل أن يحالفه الحظ بعد اكتسابه الخبرة في المرة السابقة».

واستعد «ريبلز رومانس»، البالغ من العمر سبع سنوات، لأحدث ظهور له في كأس البريدرز، بتحقيقه الفوز العشرين في مسيرته الحافلة بالنجاحات في سباق جو هيرش تيرف كلاسيك على يد فرانكي ديتوري أواخر الشهر الماضي.

وكان هذا فوزه التاسع على أعلى مستوى، مع تأهُّبه لدخول مرحلة المخضرمين في مسيرته، إلا أن أبلبي راضٍ عن السماح لهذا الحصان المخضرم الشهير بمواصلة تألقه في عالم سباقات الخيل الدولية، مع الحفاظ على مكانته كقوة ضاربة في صدارة الترتيب.

وفي هذه الأثناء، قد ينضم إلى «ريبلز رومانس» في سباق العشب «إل كوردوبس»، والذي فاز بسباق سورد دانسر ستيكس واحتل المركز الثالث خلف زميله الشهير في سباق جو هيرشو منذ أن تحول انتباهه إلى أميركا في الأشهر الأخيرة.

وهناك «نوتابل سبيتش» الذي يأمل أن يحين دوره لتصدُّر عناوين الأخبار، عندما يساعد في قيادة فريق جودلفين بإشراف أبلبي ويخوض فرصة ثانية في البريدرز كب مايل.

وحُجزت «سندريلا دريم» لرحلة أخرى إلى كأس البريدرز العشبي للمهرات والأفراس، ويأمل تشارلي أبلبي في تحسين مركزها الثاني الذي حققته العام الماضي في ديل مار.