«اتحاد الموانع» يعقد اجتماعه الأول ويعتمد تشكيل لجانه

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الإمارات لرياضة الموانع اجتماعه الأول بحضور عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب رئيس الاتحاد، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، علي حسن محمد المطوع، والدكتور أحمد محمد المطوع، علي عبدالله البلوشي، علي خالد بن زايد الفلاسي، مطر عمران مطر محمد تريم، عبدالباسط علي عبدالرحمن، ماجد محمد الشامسي، إيمان مراد.

وفي بداية الاجتماع، تقدم عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، على دعمه الكبير للاتحاد واعتماده لتشكيل مجلس الإدارة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً منظماً ومتكاملاً يواكب تطلعات الدولة في تطوير مختلف الرياضات النوعية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم توزيع المناصب الإدارية بين الأعضاء، بإسناد منصب نائب الرئيس إلى علي المطوع، ومنصب الأمين العام إلى الدكتور أحمد المطوع، كما تم اعتماد تشكيل اللجان الرئيسية للاتحاد، حيث تولى علي المطوع رئاسة اللجنة المالية، وعبدالباسط علي رئاسة لجنة المنتخبات، وعلي خالد بن زايد الفلاسي رئاسة لجنة المسابقات ونائبه مطر عمران تريم، وترأس علي عبدالله البلوشي اللجنة الفنية ونائبه ماجد محمد الشامسي، وإيمان مراد رئاسة اللجنة النسائية.

وكلّف مجلس الإدارة رؤساء اللجان بإعداد الخطط والبرامج السنوية، تمهيداً لاعتمادها ووضعها موضع التنفيذ، استعداداً لانطلاق باكورة نشاطات الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

ويُتوقع أن تشهد رياضة الموانع انطلاقة كبيرة بعد إشهار الاتحاد، نظراً للشعبية المتزايدة والانتشار الواسع الذي تحظى به على المستويين المحلي والعالمي، حيث يُعد اتحاد الإمارات لرياضة الموانع الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت تقود فيه بقية الدول لجاناً فنية لهذه الرياضة، ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي الذي تحظى به في دولة الإمارات وحرصها على الريادة في مختلف المجالات الرياضية.