الرياضة

إقبال كبير على المشاركة في أبوظبي «جراند سلام» للجودو

إقبال كبير على المشاركة في أبوظبي «جراند سلام» للجودو
8 أكتوبر 2025 13:51

أبوظبي (وام)
أكدت 15 دولة مشاركتها في النسخة الـ 11 من بطولة أبوظبي "جراند سلام" للجودو، بعد اكتمال إجراءات الاعتماد والتسجيل في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.
وأوضح الاتحاد ، في بيان له، أن البطولة تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل.
وذكر أن الدول التي أعلنت مشاركتها رسمياً حتى الآن هي بلجيكا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، وقبرص، وفنلندا، وفرنسا، وقيرغيزستان، ولبنان، ومدغشقر، ومالطة، والجبل الأسود، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، ومولدوفا، متوقعاً تزايد أعداد الراغبين في المشاركة قبل إغلاق باب التسجيل يوم 25 نوفمبر المقبل.
وأشار الاتحاد إلى أن منتخب الجودو أمام مرحلة مهمة من الاستعدادات، انطلاقاً من إيطاليا بعد غد، والذي يتضمن أيضاً مرحلة الإعداد للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، "الرياض 2025" الشهر المقبل، وصولاً إلى بطولة "أبوظبي جراند سلام".
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، إن البطولة القادمة في أبوظبي أمام محطة تاريخية منذ انطلاقتها عام 2009، مع توقعات بمشاركة وفود من أكثر من 100 دولة حول العالم، والحرص على التميز في التنظيم والاستضافة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ونوه بحرص مجلس إدارة الاتحاد على تعزيز تعاونه الإستراتيجي مع الاتحاد الدولي برئاسة ماريوس فايزر، في ظل ثقته الكبيرة في نجاحات دولة الإمارات باستضافتها للفعاليات والبطولات المختلفة، وتنظيم البرامج التطويرية للعبة.

