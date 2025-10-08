مودريتش يبحر ضد «التيار الإيطالي»!

علي معالي (أبوظبي)

يؤكد ما يقدمه الكرواتي لوكا مودريتش في الملاعب الإيطالية منذ انتقاله لصفوف ميلان هذا الموسم قادماً من ريال مدريد الإسباني، أنه يسير عكس التيار في عدد الدقائق، التي يشارك فيها اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً، حيث بلغ معدل مشاركته هذا الموسم مع ميلان نحو 77 دقيقة في المباراة الواحدة، وهو لم يحدث في السنوات الأربع الماضية.

ويدفع المدرب أليجري بمودريتش أساسياً وكأنه لاعب شاب، وهو ما جعل اللاعب يظهر تطوراً كبيراً، عكس ما كان يقدمه في السابق قبل الانتقال إلى ميلان، حيث لعب مودريتش في ريال 76 دقيقة لكل مباراة في موسم 2021-2022، و61 دقيقة في موسم 2022-2023، و49 دقيقة في موسم 2023-2024، و47 دقيقة في الموسم الماضي، وهو ما كان يشير إلى منحنى هبوط أدائه، ولكن مع أليجري في ميلان، تغيرت بوصلة لوكا ليلعب 539 دقيقة مع ميلان و107 دقائق مع كرواتيا هذا الموسم، حتى الآن.

صحيفة «لاجازيتا» الإيطالية حاولت تحليل ما يقوم به هذا الموهوب الكرواتي، وتناقشت في ذلك مع جيوفاني أندريني، المدرب الرياضي السابق للمنتخب الإيطالي، حيث قال: «مودريتش لم يسبق له أن أصيب بأي إصابات خطيرة، وكان لديه في ريال مدريد مدرب رائع مثل أنطونيو بينتوس».

وأضاف: «إذا نجحت في معركة التغذية والنوم المناسب، فإنك تنجح في إدارة هذا الأمور، وهو ما يقوم به لوكا بالفعل، وكنت أستمع إلى مودريتش كثيراً وأسمح لنفسي بالاسترشاد باحتياجاته، بالنظر إلى الطريقة التي أدار بها نفسه في حياته المهنية، فلن أخترع أي شيء، وأليجري مدربه الحالي، وطاقم ميلان محترفون وسيختارون بشكل جيد للغاية الطريقة المناسبة لهذا اللاعب».

وتابع:«مودريتش لديه رغبة في العمل، واستعداد للإرهاق وجوع للانتصارات التي لا تنفد أبداً».