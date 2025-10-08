الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رودريجو: فترة غيابي عن «السيليساو» مرّت دهراً

8 أكتوبر 2025 14:16

مدريد (رويترز)

يتطلع رودريجو مهاجم ريال مدريد للعودة إلى المشاركة مع منتخب البرازيل «السيليساو»، في مباراتيه الوديتين أمام كوريا الجنوبية واليابان، بعد أن تم استبعاده من آخر مباراتين بسبب «فترة صعبة» في مسيرته.
وتراجع مستوى رودريجو في الموسمين الأخيرين مع ريال مدريد، ولم يشارك أساسياً إلا في مباراتين فقط مع العملاق الإسباني هذا الموسم.
وتزامنت قلة مشاركاته مع ريال مدريد مع استبعاده من المنتخب البرازيلي في مواجهات يونيو وسبتمبر، وكانت آخر مشاركة دولية له في الهزيمة 4-1 أمام الغريم التقليدي الأرجنتين في مارس الماضي.
وقال اللاعب (24 عاماً) للصحفيين أمس الثلاثاء «كان وقتاً طويلاً جداً. الابتعاد عن منتخب البرازيل مرّ كأنه دهر. كانت فترة صعبة واجهت خلالها الكثير من الأشياء، لكنها مع ذلك منحتني فرصة للتأمل والتفكير في عدة أمور بهدوء وتصفية ذهني. أشعر بأنني بحالة جيدة الآن وجاهز للعودة لتقديم أفضل ما لدي وإظهار أفضل ما لدي مع السليساو».
«مرّ وقت طويل، ولكنني عدت الآن وأشعر بأنني بحالة جيدة وآمل أن أساعد الفريق بقدر ما أستطيع».
وأضاف رودريجو أن تعيين كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق على رأس القيادة الفنية لمنتخب البرازيل، سيمنح الفريق الفائز بكأس العالم خمس مرات أفضلية على منافسيه.
وقال: «عندما تكون في أرض الملعب وتتابع المباريات من المدرجات وتجد أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية، يمنحك هذا ثقة كبيرة ويصيب المنافسين بالرهبة، يقول الناس سنواجه البرازيل والمدرب أنشيلوتي. الناس يحترمونه أكثر. هذا يعطينا مصداقية أكبر».
«بالطبع، سأتحدث عنه دائماً، لأنه شخص ساعدني كثيراً على التطور. الكلمات تعجز عن وصف شعوري بوجود مدرب مثله».
وستلعب البرازيل مع كوريا الجنوبية في سول يوم الجمعة، قبل أن تسافر لمواجهة اليابان في طوكيو بعد أربعة أيام أخرى.

رودريجو
منتخب البرازيل
ريال مدريد
أنشيلوتي
