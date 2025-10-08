فولف: «فورمولا-1» فقدت الكثير برحيل هورنر

لوس أنجلوس (د ب أ)

يعتقد توتو فولف، مدير فريق مرسيدس، أن فورمولا-1، فقدت شيئاً ما منذ رحيل كريستيان هورنر، رئيس فريق ريد بول السابق.

وقال فولف في مقابلة نشرتها صحيفة «سبورت بيلد» الأسبوعية، اليوم الأربعاء: «بالتأكيد نفتقده».

وأضاف: «من الجيد لفورمولا-1 أن يكون لديها شخصيات مثيرة للجدل. نحن بحاجة إلى شخصيات قوية في هذه الرياضة، فهي تحتاج إلى الشرير. وكان كريستيان دائماً جيداً في هذا الدور لأنه كان يشعر بالارتياح في هذا الدور».

وقال فولف إنّ هورنر كان جيداً أمام الكاميرات، وكان يعرف «كيف يستغلها للحصول على أفضلية. هذا مفقود نوعاً ما، لأنه لا يوجد احتكاك حالياً». وأقال مسؤولو ريد بول هورنر من منصبه، في يوليو الماضي، بعدما قضى 20 عاماً مع الفريق. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إنهاء عقده بعدما وافق على تسوية تقدر بـ 80 مليون جنيه إسترليني.

وأشرف هورنر على فترة من النجاحات الكبيرة مع فريق ريد بول، حيث فاز الفريق تحت قيادته بثمانية ألقاب للسائقين وستة ألقاب للصانعين. ولكن الأشهر الـ 18 الأخيرة من فترته كمدير للفريق والرئيس التنفيذي طغت عليها مزاعم بـ «سلوك غير لائق» من قبل زميلة في الفريق.

وقد نفى هورنر تلك الادعاءات بشكل دائم، وتمت تبرئته مرتين.

ويخطط هورنر للعودة إلى فورمولا-1، وتواصل مع «تقريباً كل ملاك الفرق»، وفقاً لما صرح به الرئيس التنفيذي لأستون مارتن، آندي كاول. كان فولف، الذي كثيراً ما خاض مشادات كلامية مع هورنر، حذراً عند سؤاله عما إذا كان ينصح منافسه السابق بالعودة إلى فورمولا-1.

وقال: «هذا شيء يتعين عليه أن يقرره بنفسه. لا أعلم إن كان يشعر أن لديه أموراً لم تنجز بعد، ويريد أن يثبت نفسه للجميع». وأضاف:«في كل الأحوال، لقد أثبت أنه يعرف كيف يفوز بالسباقات ويُحرز الألقاب. لا يمكن إنكار نجاحه».