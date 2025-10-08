«يويفا»: الكرة الأوروبية راسخة مثل روما!

روما (د ب أ)

قال ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن نقل المباريات بعيداً عن جذورها المجتمعية يُهدد «بتدمير» كرة القدم.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه منح موافقة مترددة، لإقامة مباراة واحدة من الدوري الإسباني، ومباراة واحدة من الدوري الإيطالي خارج أوروبا هذا الموسم، مشيراً إلى عدم اليقين حول الإطار القانوني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سيفرين أكد في ذلك الوقت أن القرار لا يشكّل سابقة، وقال في الجمعية العامة للأندية الأوروبية في روما اليوم الأربعاء: «كرة القدم ليست مجرد ميزانيات. وليست مجرد ترفيه».

وأضاف: «هي الحياة في مجتمعاتنا. الشوارع والأندية والجماهير هي من تشكلها، وإذا أبعدناها كثيراً عن تلك الجذور، فإننا نخاطر بتدميرها. في أوقات عدم اليقين، كرة القدم هي مرساتنا».

ويحرص فريقا فيلاريال وبرشلونة على اللعب في ميامي في ديسمبر، في حين من المقرر أن تقام مباراة ميلان ضد كومو في بيرث، بأستراليا، في فبراير المقبل.

وقال سيفرين إنّ كرة القدم الأوروبية تمتلك القدرة على أن تكون «لا تقهر» و«أبدية» مثل مدينة روما، شريطة وجود الوحدة والشمول.

وأكد سيفرين مرة أخرى أن مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مفتوحة للجميع، وأنه بدعم من رابطة الأندية الأوروبية، لن يقام أبداً أي شيء يشبه الدوري السوبر المغلق.

وأضاف سيفرين: «القيمة الدائمة تأتي فقط من الوحدة، والتوازن، والإصلاحات التي تقوي الجميع، وليس قلة فقط». وأكد: «لن ينظم يويفا أبداً مسابقة تقتصر على 12 نادياً فقط. يويفا يريد الشمولية». وأوضح: «يويفا يريد أن يبقي الحلم حياً، سوياً مع رابطة الأندية الأوروبية، سنضمن أن تكون كرة القدم للأندية شاملة، وأن يحصل الجميع على فرصة للفوز بأفضل البطولات».