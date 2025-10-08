«غناضة للمحامل الشراعية 60 قدماً» يرسم «لوحة تراثية» الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوم بعد غدٍ الجمعة سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن روزنامة السباقات التراثية والتقليدية التي يحرص النادي على تنظيمها سنوياً، وهو الجولة الثالثة لهذه الفئة الكبرى، حيث ينتظر أن يشارك أكثر من 90 محملاً في السباق.

ويقام السباق لمسافة 25 ميلاً بحرياً، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي منذ وقت مبكر لإتاحة الفرصة أمام الملاك والنواخذة لإكمال الإجراءات وتأكيد التواجد في هذا الحدث.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية قيّمة يبلغ مجموعها 4,238,000 درهم، يتم توزيعها حتى المركز ال90، وذلك تشجيعاً للملاك والنواخذة والبحارة على مواصلة المشاركة، والمساهمة في نقل تراث الأجداد والآباء للأجيال ودعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل الذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات وهويتها الوطنية.

كما تقدم اللجنة المنظمة كافة التفاصيل الخاصة بالترتيبات الفنية والتنظيمية، مع الإرشادات الخاصة بضرورة توفير أدوات السلامة للنواخذة والبحارة المشاركين، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي للمحامل من أجل الوصول إلى نقطة البداية في الوقت المناسب، وتحديد مسار السباق والإبحار منه بسلام حتى خط النهاية.

وتُعد سباقات المحامل فئة 60 قدماً المحطة الأكبر بين الفئات الأخرى بطول مسافتها، وقيمة جوائزها، وقوة التنافس بين المحامل لنيل ألقابها، ومن بينها سباق غناضة بتاريخه العريق الذي رسخ مكانته كأحد أبرز سباقات الموسم، حيث تحرص نخبة الملاك والنواخذة والبحارة على المشاركة فيه ورسم لوحات بحرية تراثية تجذب الجماهير وعشاق السباقات التراثية.