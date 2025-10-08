الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

اعتماد ألعاب النسخة الخامسة من «شاطئية كلباء»

اعتماد ألعاب النسخة الخامسة من «شاطئية كلباء»
8 أكتوبر 2025 16:00

الشارقة (الاتحاد) 

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية، في اجتماعها الدوري ألعاب النسخة الخامسة التي تقام في نوفمبر المقبل، وقررت إعلان كل تفاصيلها والفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة لها في مؤتمر صحفي يوم 22 أكتوبر الجاري.
اجتمعت اللجنة بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة، ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء مكتب الإشراف العام.
وأشاد عيسى هلال بالاهتمام الكبير للجنة المنظمة بكل التفاصيل منذ انطلاق أعمالها بعد قرار التشكيل، مؤكداً أن دورة كلباء للألعاب الشاطئية أكثر من مجرد دورة، ورسّخت مكانتها في قلوب أهل الإمارة بشكل عام وأهل كلباء بشكل خاص، وينتظرها الكل سنوياً بشغف، وذلك بفضل ما يتوفّر لها من رعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.
وأثنى عيسى هلال على الخطة العامة للترتيبات التي ستقوم بها اللجنة المنظمة إضافة لمهام اللجان الفرعية، متمنياً التوفيق للجميع في تنظيم نسخة مميزة بكل المقاييس تخطف الأضواء وتواصل النجاحات.

الشارقة
كلباء
مجلس الشارقة الرياضي
