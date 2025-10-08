مانشستر يونايتد يغرق في أكبر «ديون انتقالات» بالعالم!

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت أحدث البيانات المالية لنادي مانشستر يونايتد عن حجم غير مسبوق من ديون الانتقالات، بلغ 397.4 مليون جنيه إسترليني حتى 30 يونيو 2025، ليصبح النادي صاحب أكبر مديونية انتقالات في عالم كرة القدم، متقدماً على توتنهام وتشيلسي وأرسنال وباريس سان جيرمان.

وبحسب تحليل لصحيفة «ذا أتليتك» فإن هذا الرقم الضخم يأتي في وقت يعاني فيه النادي من الخسائر المالية للسنة السادسة على التوالي، في ظل محاولاته إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بعد دخول مجموعة «INEOS» على خط الإدارة.

لكن اللافت أن اليونايتد ليس وحيداً في الخسائر، حيث خسر توتنهام 279 مليون جنيه إسترليني كثاني أكثر الأندية في أوروبا من حيث المديونية أو الخسائر، في (2025)، يليه تشيلسي بـ 266 مليوناً ثم أرسنال رابعاً بـ 229 مليوناً، وباريس سان جيرمان خامساً بخسائر بلغت 149 مليوناً.

كما تضمنت القائمة أندية بارزة مثل برشلونة (70 مليون إسترليني) وريال مدريد 30 مليوناً، بينما جاءت أتلتيكو مدريد الأقل مديونية بين الأندية الكبرى بـ 19 مليوناً فقط.

ويشير التقرير إلى أن نادي ماشستر يونايتد يسعى لتقليص التزاماته تدريجياً عبر إعادة هيكلة نفقات التعاقدات وتحقيق توازن أكبر بين الشراء والبيع في سوق الانتقالات المقبلة.

ولا يزال مانشستر يونايتد يتصدّر من حيث سرعة الإفصاح المالي، بحكم إدراجه في بورصة نيويورك، وفي منتصف سبتمبر أعلن النادي حساباته الكاملة لموسم 2024-2025 التي بلغت إيرادات قياسية بإجمالي 666.5 مليون جنيه إسترليني، لكنها لم تمنع تسجيل سنة سادسة توالياً من الخسائر، ليصل مجموع الخسائر قبل الضرائب خلال ستة أعوام إلى 397.4 مليون جنيه، فيما يقترب الدين الإجمالي من أعلى مستوى له تاريخياً رغم ضخّ أكثر من 200 مليون جنيه بأسهم جديدة من الشريك المالك سير جيم راتكليف.

ورغم أن كسر حاجز الإيرادات جاء في موسم بلا دوري أبطال أوروبا، إلا أن الصورة الإجمالية أقل بريقاً مقارنة بالمنافسين، فمتوسط توقعات السوق يرجّح أن ليفربول تخطى 700 مليون جنيه، وربما سبقه أرسنال، كما تجاوزه برشلونة – وربما بايرن ميونيخ أيضاً، منذ 1997 لم يهبط يونايتد دون المركز الخامس عالمياً في ترتيب الإيرادات، لكنه قد يجد نفسه ثامناً هذا العام.

وتعد معضلة يونايتد واضحة للغاية، حيث يضغط الأداء الرياضي على دخل البث، فقد حقق النادي 173 مليون جنيه فقط من البث (الأدنى منذ 2016 باستثناء عام الجائحة)، ورغم انتهائه بالمركز الـ15 الموسم الماضي، حصل على 136.2 مليون من توزيعات البريميرليج بفضل بث 28 مباراة له محليا، ثالث أعلى رقم بعد ليفربول وأرسنال.