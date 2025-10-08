إطلاق الموسم الثاني من «الألعاب الجامعية» بمشاركة قياسية

معتصم عبدالله (دبي)

أعلنت وزارة الرياضة عن إطلاق الموسم الثاني من بطولة الألعاب الجامعية رسمياً في 13 أكتوبر الجاري، خلال مؤتمر صحفي أُقيم في دبي، ليجمع الحدث طلاب وطالبات الجامعات من مختلف إمارات الدولة ضمن منصة رياضية متكاملة ومستدامة، تحتفي بالتميُّز والعمل الجماعي والروح الرياضية في إطار تنافسي مميّز.

ويأتي الموسم الثاني من بطولة الألعاب الجامعية بتنظيم من شركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من شركة «سلوشنز»، استمراراً لنهج الوزارة وشركائها في تطوير المواهب الرياضية لدى الشباب، وصقل مهاراتهم، ونشر الثقافة الرياضية في الجامعات الإماراتية.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن إطلاق الموسم الثاني من البطولة يمثل محطة مهمة في مسيرة الرياضة الجامعية بالدولة، قائلاً: «تهدف البطولة إلى تمكين الشباب، واكتشاف المواهب الرياضية، وترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة لدى أفراد المجتمع».

وأضاف: «شهدت البطولة منذ انطلاقها العام الماضي نجاحاً كبيراً انعكس في الإقبال المتزايد من الجامعات، حيث ارتفع عددها هذا الموسم بنسبة 68% مقارنة بالموسم الماضي، ما يعكس ثقة مؤسسات التعليم العالي بالدور الإيجابي لهذه المنصة في بناء جيل رياضي واعد».

وأكد الشيخ سهيل بن بطي على استمرار دعم وزارة الرياضة لهذه المبادرة النوعية، التي تجمع بين التنافس الرياضي والترابط المجتمعي، مشيراً إلى دورها في تعزيز قيم الانتماء والتنافس الشريف بين الطلبة، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الجامعية من الجنسين لرسم مستقبل الرياضة الإماراتية. كما أثنى على التعاون القائم بين الاتحاد وشركة أبوظبي للترفيه لدورهما في تطوير هذه المنصة الشبابية.

من جانبه، قال عبدالله المنصوري، رئيس شركة أبوظبي للترفيه بالإنابة التابعة لشركة «سلوشنز»: «نفخر بتنظيم هذا الحدث الرياضي الرائد بالشراكة مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي. النمو من 28 إلى 47 جامعة، ومشاركة أكثر من 2700 طالب وطالبة، يعكس نجاح الموسم الأول وثقة الجامعات في المبادرة».

وأضاف المنصوري: «هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل دليل على الحماس وروح التعاون والمنافسة داخل المجتمع الأكاديمي. معاً، نواصل بناء منظومة رياضية جامعية قوية ومستدامة، ونمهد الطريق لجيل من الرياضيين القادرين على التميز والمنافسة على أعلى المستويات».

ووجّه المنصوري الشكر إلى جميع الرعاة والشركاء الذين ساهموا في إنجاح البطولة، وفي مقدمتهم مجموعة «إم بي إم إي» ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، تقديراً لدعمهم الكبير الذي أسهم في توسيع نطاق البطولة وتعزيز نجاحها.

ويشهد الموسم الثاني توسعاً غير مسبوق بعد النجاح اللافت للموسم الأول، حيث ارتفع عدد الجامعات المشاركة من 28 إلى 47 جامعة، بزيادة 68%، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 2700 طالب وطالبة، بنسبة زيادة 50% مقارنة بالموسم الماضي الذي شارك فيه 1800 طالب، كما ارتفع عدد المباريات من 380 إلى أكثر من 700 مباراة، أي بزيادة 84% في حجم المنافسات وانتشارها على مستوى الدولة.

ويضم الموسم الجديد ست بطولات للذكور والإناث في ثلاث رياضات رئيسية هي كرة القدم، كرة السلة، وكرة الطائرة، مع إدراج رياضة جديدة هي سباقات الموانع (OCR) بالتعاون مع شركة «أرابين وورير». وتركز هذه الرياضة على القوة البدنية والمرونة الذهنية وروح التحدي والتفوق الرياضي، وستقام سباقاتها على ثلاث مراحل في أبوظبي ودبي والشارقة، على أن تُختتم بالنهائي في رأس الخيمة.

وتُعد بطولة الألعاب الجامعية منصة وطنية رائدة لتعزيز ممارسة الرياضة بين طلبة الجامعات من مختلف البيئات المجتمعية، وتنمية روح القيادة والمسؤولية لديهم، وغرس ثقافة الحياة الصحية والنشطة، وصقل مهاراتهم ليكونوا جزءاً فاعلاً من مستقبل الرياضة الإماراتية.