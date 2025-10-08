منصور بن محمد يشهد ورشة «مسرعات الأندية» في دبي

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، فعالية «مسرعات الأندية»، التي نظمها المجلس بمشاركة رؤساء إدارات وممثلي الأندية الرياضية في دبي، ومسؤولين ومختصين في مختلف جوانب العمل الرياضي، ونخبة من نجوم الرياضة العالمية.

وأكد سموه أن القطاع الرياضي في دبي يحظى برعاية كبيرة واهتمام من القيادة الرشيدة، وثمن جهود الأندية المشاركة والنتائج الجيدة التي تحققها على صعيد الأداء الفني والتنافسي في البطولات وكذلك على صعيد تطوير العمل الإداري ومنظومة اكتشاف واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «الأندية شريك رئيس في مسيرة بناء مستقبل الرياضة في دبي.. ونريد أن تكون أنديتنا نموذجاً يُحتذى به في التميز الرياضي والعائد الاقتصادي والمجتمعي، وسنواصل تطوير الأندية والاستثمار في المواهب الوطنية لتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دبي».

وأضاف سموه: «سيواصل مجلس دبي الرياضي جهوده لتطوير منظومة رياضية متكاملة تجمع بين الإبداع والتميز والريادة تجعل من دبي حاضنة للابتكار الرياضي والاستثمار في المواهب الوطنية وتطوير الكفاءات».

وتضمنت قائمة المشاركين في جلسات ورشة عمل «مسرعات الأندية»، كلاً من النجم الإسباني ميشيل سلغادو لاعب ريال مدريد السابق، والفرنسي بكاري سانيا لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق، والإنجليزي ريو فيردناند نجم مانشستر يونايتد السابق، والبوسني ميراليم بيانيتش نجم برشلونة ويوفنتوس والشارقة السابق، والفرنسي إريك أبيدال المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم ونجم برشلونة السابق، وجويدو فيينجا الرئيس التنفيذي السابق لناديي النصر السعودي وروما الإيطالي، إضافة إلى خلفان جمعة بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

نقاشات مهمة

وناقش المشاركون في ورشة العمل سبل تعزيز التعاون بين الأندية الحكومية والخاصة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات التدريب، والإدارة الاحترافية، وملكية الأكاديميات الرياضية، وأهمية العمل على تأسيس بيئة احترافية متكاملة تبدأ من الفئات السنية وصولاً إلى مستوى الأندية الأولى.