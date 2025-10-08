الشارقة يجرّب «الأوراق المحلية» أمام دبا قبل مواجهة الظفرة

علي معالي (أبوظبي)

يخوض الشارقة مباراة ودية مساء الجمعة أمام دبا، استعداداً لعودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يلتقي الشارقة في الجولة السادسة مع فريق الظفرة يوم 17 أكتوبر الجاري على استاد الشارقة، وهي المباراة التي يبحث فيها ميلوش مدرب الشارقة، عن سلسلة النتائج السلبية على المستوى المحلي، بعد أن خسر الفريق مباراتين متتاليتين أمام عجمان والوصل في الجولتين الرابعة والخامسة، وتعادل قبلهما في الجولة الثالثة مع خورفكان، وهو ما جعل رصيد الفريق يتوقف عند 4 نقاط فقط من 5 مباريات.

وخلال الفترة الحالية هناك الكثير من الغيابات بصفوف الفريق، لوجود عدد كبير من اللاعبين، بالمنتخبات المختلفة ما بين منتخبنا الأول (5)، والأولمبي (2)، إضافة إلى سفر راي ماناج وفيتاي لمنتخب ألبانيا الأول والأولمبي على التوالي، وفراس بالعربي مع منتخب تونس، ويومين تشو مع كوريا الجنوبية، لخوض مباريات دولية رسمية.

وخلال هذه الفترة يعتمد ميلوش على مجموعة من اللاعبين المحليين، والأجانب وتجهيز بعض العناصر الجديدة منهم ساؤول الفنزويلي المهاجم الجديد، وكذلك استعادة شاهين عبدالرحمن للياقته البدنية بعد مرحلة العلاج الأخيرة، إضافة إلى تواجد عادل الحوسني وماجد راشد، ويسعى ميلوش إلى تحقيق أقصى استفادة من مباراة دبا، من الناحيتين الفنية والبدنية والمعنوية، حتى يتمكن من استعادة الثقة من جديد بالدوري، أملاً في استعادة الانتصارات، وترتيب الأوراق مرة أخرى بعد الهزة الكبيرة التي أصابت «الملك»، وجعلته يحتل المركز العاشر.