«ثروة» تنتزع كأس «الأبكار» في مهرجان العين للهجن

العين (الاتحاد)

شهد ميدان الروضة بمنطقة العين، منافسات قوية في فئة الثنايا، ضمن الجولة الختامية لمهرجان العين لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي ينظمه مركز شؤون الرئاسة وسباقات الهجن، بالتعاون مع اتحاد سباقات الهجن، وتابع منافسات الفترة المسائية لفئة الثنايا، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وأقيمت منافسات الثنايا، عبر 6 أشواط، لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة واسعة من مطايا ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتألقت «ثروة» المملوكة لمحمد سلطان مرخان الكتبي في فئة الثنايا، ونجحت في انتزاع كأس الأبكار المفتوح في الشوط الرئيس الأول، حيث سجلت أفضل توقيت زمني خلال المنافسات، وقطعت مسافة الشوط في زمن قدره 9:08:35 دقيقة.

وحصد «دليل» لمطر حمد عميرة الشامسي ثاني رموز الثنايا، بعد أن أهدى مالكه بندقية القعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، مسجلاً زمناً قدره 9:13:50 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، نجحت «تحذير» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي في خطف ناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 9:23:99 دقيقة.

أما لقب الشوط الرابع فكان من نصيب «دلما» المملوكة لأحمد مطر ماجد الخييلي في منافسات الأبكار المحليات، حيث قطعت مسافة الشوط في 9:21:88 دقيقة، وخطف «ممدوح» لسيد سليم علي العامري ناموس الشوط الخامس بزمن قدره 9:12:77 دقيقة.

واختتمت منافسات فئة الثنايا بحصول «مبشر» لمحمد سلطان مرخان الكتبي على لقب الشوط السادس والأخير، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 9:23:74 دقيقة.

يذكر أن مهرجان العين لسباقات الهجن انطلق في نسخته الأولى شهر يوليو الماضي عبر ثلاث جولات تمهيدية خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، ويختتم بالجولة النهائية الحالية بأشواط الرموز.



«وصايف» و«ذكريات» يتصدران الأشواط الصباحية

شهد ميدان الروضة صباحاً، إقامة 16 شوطاً في منافسات سن الثنايا، لمسافة 6 كيلومترات، وخطفت «وصايف» لعلي محمد بن مطر غدير الكتبي الصدارة في الشوط الأول بتوقيت 9:29:75 دقيقة، وفي الشوط الثاني فازت «ذكريات» لعبدالله برغش بن طبازة الدودة العامري بالناموس، بزمن قدره 9:32:16 دقيقة، وفي الشوط الثالث انتزعت «زعفرانة» لأحمد عبدالله بن عزيز مكتوم الشريفي المركز الأول، بعد أن قطعت المسافة في 9:34:02 دقيقة، وفي الشوط الرابع حصدت «وزن» لحمدان محمد بن خليفة العميمي المركز الأول بزمن 9:23:34 دقيقة.

وحازت «سلام» لصالح جابر بن صالح العامري «الناموس» في الشوط الخامس بزمن 9:41:22 دقيقة، وفي الشوط السادس فازت «غصايب» بالمركز الأول بزمن 9:29:58 دقيقة، وفي الشوط السابع كان الناموس من نصيب «ثمين» أحمد هاي سالم بن غصنه العامري بزمن 9:27:87 دقيقة.

وفي الشوط الثامن، تمكن «شاهين» لعبدالله حمد بن سالم العود من الفوز بالمركز الأول بزمن 9:28:88 دقيقة، وفي الشوط التاسع انتزعت «داهية» لمحمد فرج علي بن حمودة الظاهري الصدارة بزمن 9:42:32 دقيقة، وفازت «مطفية» لسعيد محمد بن حليس العفاري بناموس المركز العاشر بزمن 9:39:71 دقيقة.

وأسفرت الأشواط، من الحادي عشر وحتى السادس عشر، عن فوز «مرحب» لخليفة عبدالله محمد بن منينة الشامسي، و«مذهل» لعلي جميل بن سياح الوهيبي، و«عهود» لمحمد عوض بن طويرش العافري، و«الغزيل» لمهير سعيد سالم بن رغش الشامسي، و«شديدة» لناصر سعيد بن جديد المنصوري، و«مشغلة» لسهيل متعب بن سهيل العامري.